Trotz der Abstürze an den Märkten und vor allem dem bei Kryptowährungen zeigt sich Ark Analystin Yassine Elmandjra weiterhin bullish für Bitcoin. Das hat es auf sich mit der Prognose von einer Millionen Dollar pro Bitcoin. Von Johann Werther

Yassine Elmandjra im Bloomberg Interview

Doch woher kommt eigentlich dieses Kursziel? Schon seit Längerem ist dieses bei ARK im Gespräch und während der Hochphase von Krypto im vergangenen Jahr wurde es auch sehr offen vom Management der bekannten Tech-Fonds kommuniziert. Seither ist der Bitcoin allerdings mehr als zwei Drittel abgestürzt und man hatte schon länger die Revidierung des Kurszieles erwartet.

Doch in einem neuerlichen Interview mit dem US-Nachrichtenhaus Bloomberg bestätigte die Krypto-Analystin noch mal ihr Kursziel von 1 Millionen Dollar pro Bitcoin. Damit würde der Coin nicht nur einer Marktkapitalisierung von 21 Billionen Dollar entsprechen, sondern sicherlich auch in vielen Ländern zur akzeptierten Währung ernannt werden.

Für den Kursverfall am Markt allerdings, der auch die Halter von Bitcoin in die tiefroten Zahlen gezogen hat, sieht das ganze ARK-Managment im Wesentlichen die FED in der Schuld. Doch trotz der sich straffenden Geldpolitik soll Bitcoin das genannte Kursziel schon im nächsten Jahr erreicht haben.

ARK bekannt für “ambitionierte” Kursziele

Was sich hier anhört wie Utopie, ist für die ARK-Fonds inzwischen leider keine Seltenheit mehr. Nicht nur dass hier für hoch bewertete Unternehmen, wie Tesla ein Kursziel von 3000 US-Dollar ausgegeben wurde, sondern die Fondsmanager sprach selbst von Wachstumsraten ihres verwalteten Portfolios von 50 Prozent p.a.

Was sich für den erfahrenen Anleger wie Bauernfängerei anhört, ist eher das Geschäftsmodell der Fondsgesellschaft. Diese verwenden gebührenstarke ETFs, welche eigentlich wie ein Fonds gemanagt werden. Durch die utopischen Kursziele und andere Äußerungen erhalten die ETFs und Cathie Wood als Fondsmanager Aufmerksamkeit. Diese münzt sich dann darin, dass egal wie absurd manches klingen mag, manche Anleger ihren Worten glauben oder eher gerne glauben würden.

Bitcoin bei 1 Million Dollar in 2023? Die Einschätzung

Doch, abseits dieser Marketingkampagnen fragen sich viele Anleger sicher, wie es wirklich um den Bitcoin steht. Dieser tendiert ja seit Längerem in einer wahren Seitwärtsspirale rund um die Marke von 20.000 US-Dollar. Ein Blick auf den Chart verrät eigentlich sofort, dass hier keine 4900 Prozent Kurssprünge in kurzer Zeit drin sind.

Tatsächlich benötigt Bitcoin vor allem eines, um wieder zu steigen, nämlich fundamentale Ereignisse und eine Kapitalmarktstory. Diese dürften allerdings erst wieder 2024 in Form des nächsten Bitcoin Halving anstehen. Bis dahin dürfte es jetzt eine gute Zeit für Investoren sein, die an die Kryptowährung glauben. Immerhin besteht jetzt die Chance günstig einzukaufen.