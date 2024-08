Seit 70 Jahren zeigt sich: Wenn ein bestimmter Börsen-Indikator anschlägt, dann sind danach Aktien und die Zinsen immer abgestürzt, verrät ein renommierter deutscher Vermögensverwalter. Worauf Anleger unbedingt achten müssen.

"Die Geschichte zeigt", sagt Reinhard Panse, Mitgründer der renommierten Vermögensverwaltung FINVIA, " dass wenn die SAHM-Regel anschlägt, die Märkte immer fallen. Weil es eben zu einer Rezession kommt. Und dieser Indikator ist nun angeschlagen."

Doch was bedeutet das für Aktien und für die Zinsen?

"Wenn das passiert, dann fallen Aktien und Zinsen deutlich"

Dabei besagt die SAHM-Regel, dass es empirisch dann zu einer Rezession in den USA kommt, wenn der Durchschnitt der Arbeitslosenquote der vergangenen drei Monate um 0,5 Prozentpunkte über das letzte zyklische Tief gestiegen ist. Und das ist in den USA im Juli passiert. Auch deswegen wurden Aktien teils deutlich abverkauft.

Und dazu sagt Reinhard Panse: "Die Zinssenkung kommt erst dann, wenn die Rezession da ist, was möglicherweise gerade der Fall ist. Und dann sind die Anleger zunächst mal von der Rezession überrascht. Dann plötzlich sehen sie überall, dass die Firmengewinne sinken, dass die Analysten auch fallende Firmengewinne erwarten. Und deswegen fallen in der ersten Phase der Rezession die Aktienkurse immer, und zwar überall und in jeder Rezession, und das seit 70 Jahren. Warum sollte es diesmal anders sein? Dafür sind diese paar Prozent Kursregung jetzt eben noch nicht genug. Der Absturz aktuell reicht noch nicht. Deswegen würde ich aktuell bei Aktien die Füße stillhalten und zunächst den richtigen Absturz der Zinsen und Aktien abwarten."

Doch was sollten Anleger dann jetzt tun?

Vermögensverwalter verrät: Das rate ich jetzt meinen Kunden

Wie Reinhard Panse bereits erwähnt, rät er seinen Kunden jetzt zunächst dazu, die Füße stillzuhalten. Vor allem bei US-Aktien und hier insbesondere bei US-Tech-Aktien rät er zur Vorsicht. Zwar gebe es noch unterbewertete Märkte und Branchen, doch zunächst sollte man eben den Börsen-Indikator, der seit 70 Jahre fallende Aktien und Zinsen anzeigt, abwarten.

Was Anleger bereits jetzt laut Panse machen können ist, auf Sachwerte zu setzen.

Warum eine Flucht in Sachwerte bevorstehen kann, auf welche Aktien und Branchen Vermögensverwalter Panse jetzt setzt und wann in Deutschland große Panik ausbrechen könnte, das verrät er jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

