Die Inflation in den USA ist mit 3,0 Prozent schwächer ausgefallen als erwartet. Darum schlagen die Börsen aktuell ein paar Kapriolen. Wie sich DAX, Nasdaq, S&P 500, Gold, Silber, Kryptowährungen und der Euro jetzt halten.

Die hohe Inflation in den USA hat sich im Juni erneut und spürbar abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,0 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate noch 4,0 Prozent betragen. Bankökonomen hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 3,1 Prozent gerechnet. Die aktuelle Rate ist die niedrigste seit etwas mehr als zwei Jahren.

Die Kerninflation fiel ebenfalls deutlich von 5,3 auf 4,8 Prozent. Bei dieser Rate werden volatile Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert. Nach Meinung von Volkswirten gibt die Kernteuerung den allgemeinen Preistrend besser wieder als die Gesamtrate.

Inflationsdaten stehen derzeit besonders im Fokus, weil sie für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von großer Bedeutung sind. Die Fed hatte im Juni eine Pause bei ihrem entschiedenen Straffungskurs eingelegt, den sie seit März 2022 verfolgt. Für die nächste Sitzung Ende Juli wird aktuell mit einer abermaligen Zinserhöhung gerechnet.

So verhalten sich DAX, S&P 500, Nasdaq, Gold, Silber, Kryptowährungen und der Euro nach den Inflationszahlen

Nachdem die Börsen erst vergangene Woche stärker gefallen waren, spielen sie heute wieder verrückt. Dieses Mal aber in die andere Richtung.

Vor der Bekanntgabe der Inflationszahlen in den USA zog der DAX bis auf plus 0,9 Prozent und 15.930 Punkte an. Nach der Bekanntgabe der Inflationszahlen schoss der DAX auf plus 1,20 Prozent hoch. Der TecDAX legte um 1,14 Prozent auf 3.160 Zähler zu. Danach sprang er auf rund 1,6 Prozent an. Bis kurz vor Eröffnung der US-Börsen um 15:30 legten DAX und TecDAX noch weiter zu. Der deutsche Leitindex kratzt jetzt wieder an 16.000 Punkten.

Die US-Indizes zeigten sich vorbörslich ebenfalls freundlich. Der Dow Jones war bei 0,24 Prozent im Plus, der S&P 500 bei 0,30 Prozent und die Technologiebörse Nasdaq bei plus 0,35 Prozent. In der Folge legten die US-Indizes deutlich zu. Der Dow Jones steht vor Börseneröffnung bei plus 0,7 Prozent, der S&P 500 bei plus 0,8 Prozent und die Tech-Börse Nasdaq bei plus 1 Prozent.

Gold und Silber zeigten sich minimal freundlich und waren bei 1.934 Dollar und 23,17 Dollar ganz leicht im Plus. Nach der Bekanntgabe der Inflationszahlen schossen Gold und Silber auf plus 0,75 und plus 2,9 Prozent hoch.

Der Euro setzte seinen Aufwärtstrend fort und zeigte sich gegenüber dem Dollar um 0,1 Prozent stärker bei 1,102 Dollar. Danach verteuerte sich der Euro auf plus 0,62 Prozent auf 1,1078 Dollar.

Auch die Kryptowährungen um Bitcoin und Ethereum legten leicht zu. Der Bitcoin befand sich vor den Inflationszahlen mit 0,36 Prozent im Plus und Ethereum bei 0,48 Prozent. Aufgrund der geringeren Inflation legten auch die Kryptowährungen weiter zu.

Weitere Turbulenzen könnte die Veröffentlichung des Beige Books heute Abend in den USA bereithalten. Denn neben den Inflationsdaten dürfte auch der jüngste Bericht zur Entwicklung der Konjunktur in den Fed-Bezirken für Gesprächsstoff sorgen. Investoren erhofften sich aus dem sogenannten "Beige Book", das am Abend auf der Agenda steht, weitere Aufschlüsse darüber, wie die Inflations- und Wirtschaftswicklung in den USA verlaufen wird und welche Trends sich auf dem Arbeitsmarkt abzeichnen. Die konjunkturelle Lage ist entscheidend dafür, wie lange und wie stark die Zinsen in den USA noch steigen werden.

(Mit Material von Reuters und dpa-Afx)