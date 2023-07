Unter der umgangssprachlichen Redewendung der eierlegenden Wollmilchsau versteht man in der Regel eine Sache oder einen Gegenstand, die nur Vorteile mit sich bringt und allen Bedürfnissen gerecht wird. Eine amerikanische Technologie-Aktie erfüllt diese Kriterien.



Bei dem Konzern handelt es sich um den amerikanischen Technologiekonzern Meta. Die Erfolgsgeschichte von Meta scheint alsTwitter-Kopie mit der neuen App „Threads“ weiter zu gehen. Nach gut sieben Stunden am Donnerstag hatte die App bereits die Marke von mehr als zehn Millionen Usern geknackt, dies vermeldete Mark Zuckerberg höchstpersönlich.



Europa nur Zuschauer

Die App „Threads“ scheint mehr als nur eine gute Alternative zu Twitter zu sein. Mit der direkten Verbindung zu Instagram verfügt die neue App über eine hervorragende Schnittstelle um weiteres Wachstum zu generieren. Threads ist aktuell in den USA und in 100 weiteren Ländern verfügbar. In der Europäischen Union ist die App wegen noch offener Fragen bei der Regulierung noch nicht am Start.



Meta: Wachstum beschleunigt sich

Kaum fünf Tage ist es her seitdem die neue Meta-App am Start ist und schon gibt es die nächste Erfolgsmeldung. Wie am Dienstag bekannt wurde hat die App mittlerweile die 100 Millionen Marke geknackt. Geht das Wachstum so weiter, so dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis das ein Milliarden-User- Ziel von Mark Zuckerberg erreicht wird.



1 Milliarde User für die neue App - ist das realistisch?

Eine Milliarde User für die neue App, dürfte eine realistische Zahl sein. Bei ungefähr 4,5 Milliarden Instagram-Usern müsste somit lediglich jeder vierte User sich bei Threads anmelden.



Börse honoriert die Zahlen

Die neuen Zahlen zur App werden von der Börse honoriert. Während der marktbreite Nasdaq 100 ein halbes Prozent zulegen konnte, verteuerte sich die Meta-Aktie um mehr als zwei Prozent.



Meta bleibt eine Erfolgsgeschichte - Twitter wird zum Auslaufmodell

Meta ist und bleibt eine der Technologie-Aktien, die in jedes Depot gehören. Mit der neuen App wird der Konzern in kürze jede Meng Geld verdienen. In Bezug auf künstliche Intelligenz-Lösungen dürfte Meta mit seiner Marktmacht zu einem Gewinner bei dem Megatrend KI werden. Seit Anfang des Jahres hat die Aktie gut 130 Prozent zugelegt. Kursschwache Tage sind Kauftage, sofern es die noch geben sollte.



Fazit Meta ist Mitglied im BÖRSE ONLINE künstliche Intelligenz Index und nimmt hinter Upstart und Nvidia die dritthöchste Gewichtung im Index ein. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABV können Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von 15 KI-Unternehmen profitieren.

Mehr Infos zum Index gibt es hier.