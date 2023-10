An den Märkten läuft es aktuell nicht rund, doch anstatt zu verzagen sollten Anleger lieber ihre wahrscheinlich beste und letzte Chance nutzen, um ein Vermögen anzuhäufen. Denn in zwölf Monaten dürfte es an der Börse ganz anders aussehen.

Auch wenn DAX, S&P500 und Co. in den vergangenen Wochen kräftig abverkauft worden sind, sollten Anleger nicht den Fehler machen und jetzt ängstlich auf die Börsenentwicklung schauen. Denn tatsächlich sind wirtschaftliche Krisen stets ein gutes Einstiegsszenario für Investoren, was zusätzlich einen enormen Boost für den eigenen Vermögensaufbau zur Folge haben kann.

Für Anleger die immer noch nicht überzeugt sind, lohnt sich ein Blick auf den S&P500:

Darum ist dieser Abverkauf Ihre beste Chance, um reich zu werden

Schaut man auf den langfristigen Chart des amerikanischen Leitindex so wird klar: Trotz aller Krisen ging es immer weiter nach oben. Unter dem Strich konnte dabei sogar, obwohl die Märkte in der Finanzkrise & Co. deutlich abrauschten, eine durchschnittliche jährliche Rendite von zehn Prozent erzielt werden.

Doch diese Rendite hätte sich noch mal deutlich boosten lassen können, hätte man in einem Crash investiert. So hätte etwa ein Investment in den S&P500 im Februar 2009 eine Rendite von 462 Prozent (ohne Dividenden) bis heute eingebracht. Das entspricht einer durchschnittlichen Rendite von 11,6 Prozent und mit reinvestierten Dividenden sogar mehr als 14 Prozent.

Dementsprechend kann ein Abverkauf also eine der besten Chancen sein, um langfristig reich zu werden.

Darum ist dieser Abverkauf Ihre letzte Chance, um reich zu werden

Allerdings könnte dieser Abverkauf ihre letzte Chance sein, um reich zu werden, denn die Dynamik der Märkte spricht dafür, dass die Kurse nicht mehr lange auf diesem Niveau verharren werden. Hierzu lohnt wieder ein Blick auf den S&P500:

So hat der Index in Jahren des Bärenmarkts im Durchschnitt um 29 Prozent und im Median um 24 Prozent nachgegeben. Gleichzeitig hat der Index aber im Jahr darauf eine Kurssteigerung von durchschnittlich 40 Prozent erfahren. In den beiden darauffolgenden Jahren kumuliert sogar einen Anstieg von 58 Prozent.

Darum sollten Anleger jetzt schnell handeln, um reich zu werden

Dementsprechend sollten Anleger schnell handeln, um reich zu werden und jetzt günstig Aktien einkaufen. Denn ist die Krise erst einmal ausgerufen, ist es tatsächlich meist zu spät für eine Shopping-Tour an den Märkten.

So begann der Abverkauf während der Finanzkrise bereits im Herbst 2007, während erst im Dezember 2008 die Rezession und damit die Krise ausgerufen wurde. Ähnliches zeigte sich in den Jahren der Dotcom-Blase.

Es heißt also jetzt kaufen, während die Mehrheit der Anleger ängstlich ist, damit Aktien wieder zu ihren rechtmäßigen Besitzern zurückkehren und deren Vermögen mehren können.

