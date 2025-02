Diese Nachrichten rund um die Zollpolitik von Donald Trump sind laut der Deutschen Bank der größte Schock seit 50 Jahren. Doch was bedeutet das für die Entwicklung an den Börsen? Gehen DAX, S&P500 & Co. jetzt wegen des neuen US-Präsidenten baden?

Es ist bereits seit der Wahl von Donald Trump im November klar gewesen, dass der Republikaner die Zollpolitik von Joe Biden noch verschärfen dürfte. Tatsächlich gab es in den vergangenen Tagen nun einige Nachrichten und Beschlüsse rund um Zölle gegen die wichtigen US-Handelspartner Kanada und Mexiko (ab Dienstag bei 25 Prozent) und China (10 Prozent zusätzlich).

Doch wegen dieser Maßnahmen hat die Deutsche Bank nun Alarm geschlagen.

Größter Schock seit 50 Jahren, warnt Deutsche Bank

Denn in einer Mitteilung an die eigenen Kunden schrieb das Geldhaus, dass diese Maßnahmen den „größten Schock in der globalen Handelspolitik seit dem Zusammenbruch von Bretton Woods“ auslösen würden. Weiter hieß es: „Wir erwarten unmittelbare rezessive Folgen für einige der betroffenen Volkswirtschaften und allgemein negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.“

Zudem verwiesen die Experten darauf, dass diese extreme Zollpolitik von Donald Trump inflationäre Tendenzen in den USA weiter schüren dürfte. Dies könnte wiederum Auswirkungen auf die Zinsentwicklung und die Maßnahmen der Notenbank Fed haben.

Gehen die Börsen wegen Trump jetzt baden?

Doch die Frage ist: Gehen die Börsen wegen der Maßnahmen von Donald Trump jetzt signifikant nach unten?

Dazu schrieb die Deutsche Bank: „Wir erwarten, dass die Reaktion des Marktes zumindest teilweise die Reaktion der USA beeinflussen wird, und dies wird in den kommenden Tagen sowohl für die Märkte als auch für die Regierung ein reflexiver Lernprozess sein.“

Es muss also nicht zwangsläufig zu einem Abverkauf kommen, dennoch ist laut den Experten mit einiger Volatilität zu rechnen. Weiterhin verwies das Geldhaus auf die langfristig negativen Auswirkungen der Maßnahmen auf die Wirtschaft von Kanada, den USA und Mexiko.

