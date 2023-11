Wenn man bisweilen auf das Bankkonto schaut, fragt man sich: Was ist mit meinem Geld passiert? Es ist wahrscheinlich in einer dieser fünf großen Geldfallen gelandet. So können Sie diese vermeiden:

Wer nicht sehr bedacht mit seinem Geld umgeht, dem kommt es sehr schnell abhanden. Oftmals landet dann das sauer verdiente Einkommen in einer der fünf großen Geldfallen des Lebens. Allerdings muss das nicht so sein und mit etwas mehr wissen um diese Geldfresser lässt sich leicht ein kleines Vermögen sparen.

Das sind die 5 größten Geldfallen im Alltag und wie Sie sie vermeiden können

Dazu müssen Sie nur wissen, was diese fünf Geldfresser sind und wie Sie diese vermeiden könnten. All das erfahren Sie im Folgenden:

Geldfresser 1: Schulden

Der mit Abstand größte Geldfresser für viele Menschen sind Schulden bzw. Zinsen. Diese fressen Gelder in unvorstellbarer Höhe über die Zeit aufgrund von Zinseszinseffekten. Besonders Konsumschulden sind hoch verzinst und rauben monatlich Geld vom Konto.

Am besten gehen Sie mit diesem Geldfresser um, indem Sie Schulden vermeiden. Leisten Sie sich nur, was Sie auch direkt bezahlen können und leben Sie von weniger Geld im Monat, als Sie als Einkommen erhalten.

Geldfresser 2: Das Auto

Ein weiterer großer Kostenfresser für viele Haushalte ist das Auto oder mehrere Vehikel. Dabei ist natürlich klar, dass einige Menschen auf einen fahrbaren Untersatz angewiesen sind, doch ob der 30, 40 oder 50.000 Euro kosten muss, ist doch eher fraglich.

Sie sollten daher damit aufhören, sich über ein Auto zu definieren und einfach einen günstigen fahrbaren Untersatz suchen, der Sie sparsam von A nach B bringt. Denn eine andere Funktion sollte ein Auto auch nicht haben.

Geldfresser 3: Urlaub und Freizeit

Viel Geld lassen Menschen zudem im Urlaub oder in der Freizeit. Ob nun in teuren Hotels, Restaurants oder bei außergewöhnlichen Erlebnissen: überall lässt sich leicht viel Geld ausgeben.

Allerdings ist es das selten wert und wer etwas verantwortungsbewusster mit seinem Geld umgehen will, sollte zum Beispiel folgende Punkte beachten:

- Airbnbs statt Hotels mieten

- Zuhause kochen statt auswärts essen

- Eigne Erlebnisse schaffen, statt sich auf Shows oder Veranstaltungen bespaßen zu lassen

Geldfresser 4: Wohnen

Einige Haushalte lassen aber auch viel Geld beim Wohnen, zum Beispiel indem Sie eine zu große Wohnung oder Haus bewohnen. Denn alles sollte im Maß sein und ein eigener Grund und Boden ist am Ende des Tages immer noch Konsum und kein Investment, solange man nicht beabsichtigt das Haus zu verkaufen.

Überlegen Sie dementsprechend gut bevor Sie ein Haus kaufen oder erwägen Sie jetzt einen Umzug aus Ihrer Wohnung. Dies kann schnell mehrere tausend Euro im Jahr einsparen.

Geldfresser 5: Mit der Nachbarschaft mithalten

Doch die Geldfalle, in die fast jeder tappt, ist das Mithalten mit dem sozialen Umfeld, der Nachbarschaft usw. So verlangen viele Menschen nach einem neuen Auto, einer neuen Küche oder dem aktuellen iPhone nur weil ein Mensch aus deren näheren Umgebung dies auch besitzt.

Dieses mithalten wollen ist aber der erste Schritt in den finanziellen Ruin, da die anderen Personen entweder mehr Geld verdienen oder mit ihrem Geld komplett verantwortungslos umgehen. Aus diesem Grund sollten Sie ihren eignen Weg im Umgang mit Geld beschreiten und niemandem auf seinem folgen.

