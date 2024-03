Ein Börsen-Insider aus New York verrät, mit welchen Mitteln die Demokraten jetzt versuchen, Trump an der Wahl zu hindern, warum China-Aktien vor einem Comeback stehen könnten und was Deutschland sich von den USA abschauen sollte, um wieder erfolgreich zu ein.

Der Ausgang der Präsidentschaftswahlen im November in den USA dürfte die westliche Welt für die kommenden 4 Jahre prägen. Umso entscheidender ist der Wahlausgang. Und kann es sein, dass die Demokraten aktuell alle Hebel in Bewegung setzen, um Donald Trump verhindern? Klar, das ist ja logisch. Doch was, wenn diese Demokraten aktuell wichtige Regierungspositionen bekleiden?

Bekannter Börsen-Insider verrät: So blähen die Demokraten die US-Wirtschaft auf, um Donald Trump zu verhindern

Im Interview mit BÖRSE ONLINE verrät Markus Koch, seit Jahrzehnten Korrespondent von der New Yorker Börse: "Also klar ist, dass im Falle einer Wirtschaftsflaute Joe Biden nicht gewinnen wird. Und Biden wird es ohnehin sehr schwer haben gegen Trump. Zumal die Wirtschaftspolitik und die Einwanderungspolitik von Trump vor allem in den Swing States bevorzugt wird. Und Biden hier eher schlechte Karten hat. Und das ist schon sehr ungewöhnlich, weil wir eine so stark laufende Wirtschaft haben und der amtierende Präsident davon in den Wahlumfragen nicht profitiert. Deshalb also wird dieser Wahlkampf, glaube ich, ein sehr spannender sein."

Dabei führt Markus Koch aus, dass die Finanzministerin Janet Yellen, eine Demokratin, aktuell natürlich alles dafür tut, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und auch der Chef der US-Notenbank FED, Jerome Powell, hat etwas gegen Trump. Markus Koch: "Jerome Powell ist ja eigentlich neutral. Aber Trump hat ja schon gesagt, wenn er gewählt wird, wird er wahrscheinlich Powell absetzen. Da ist sehr viel Motivation bei Jerome Powell und Janet Yellen diese Wirtschaft am Laufen zu halten."

Stehen China-Aktien vor einem fulminanten Comeback?

Gefragt auf die größten Überraschungen, die es 2024 noch geben könnte, sagt Börsen-Insider Markus Koch: "Und am Rande bemerkt: Vielleicht, wenn man das mal global betrachtet, wird der nächste große Überraschungsfaktor sein, dass der chinesische Aktienmarkt vor einem überraschenden Comeback steht. Niemand setzt darauf, niemand ist in den Markt investiert. Es ist der meistgehasste große Aktienmarkt in dieser Welt und der Markt, der von der Bewertung her absolut am Boden liegt. Aus gutem Grund am Boden liegt. Aber wie sagt man so schön: Totgesagte leben länger. Vielleicht wird das das Überraschungskind des Jahres 2024 sein. Ein Comeback des chinesischen Marktes."

Was Markus Koch noch zu den Chancen und Gefahren in China sagt, warum die US-Wirtschaft droht, total zu überhitzen und warum jetzt Mitte Februar die schlimmste Börsenphase des Jahres droht, dass sehen Sie in unserem neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE

Und lesen Sie auch: Jetzt kaufen oder verkaufen? PepsiCo-Aktien sinkt trotz höherer Dividende und Aktienrückkauf

oder: Morningstar verrät: Diese 6 unterbewerteten Aktien erhöhen ihre Dividenden jetzt kräftig