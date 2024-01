Wer in rund 6 Monaten in den Sommer-Urlaub starten möchte und die Urlaubskasse noch etwas aufbessern will, der kann das tatsächlich mit dem Tagesgeld tun. Wie das funktioniert und wie erstaunliche hohe Zinsen es bei ING, Volkswagen Bank, Sparkasse, Consorsbank und Co. bis zum Sommer gibt.

Hunderte Euro noch schnell bis zum Sommer ganz bequem mit Zinsen verdienen? Auf dem Tagesgeld ist das noch möglich. Doch Sparer müssen schnell sein, denn viele Banken und Anbieter kürzen ihre Konditionen bereits wieder. Doch hier können Sie sich noch schnell Ihre Urlaubskasse aufbessern:

Hunderte Euro Zinsen mit dem Tagesgeld mit ING, Volkswagen Bank, Sparkasse, Consorsbank und Co.

Denn im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich finden Sparer aktuell noch hohe Zinsen für Neukunden für 6 Monate. Wer jetzt beginnt, der hat bis Ende Juli locker noch hunderte Euro Zinsen beisammen und kann sich je nach Anlagesumme ein bisschen Urlaubs-Taschengeld dazuverdienen, einen Teil des Urlaubs finanzieren oder sogar den gesamten Urlaub aus der Tagesgeld-Schatulle bezahlen lassen.

Wer etwa bei der Volkswagen-Bank als Neukunde anlegt, der erhält für die ersten 6 Monate 3,83 Prozent Zinsen p.a. Legt man 10.000 Euro an, so sind dies vor Steuern bis Ende Juli fast 200 Euro. Zumindest ein gutes Taschengeld für den Urlaub. Wer 25.000 Euro auf dem Tagesgeld anlegt, der erhält immerhin fast 500 Euro. Mit dieser Summe lässt sich sicherlich ein Teil der Reise finanzieren. Und wer sogar 50.000 Euro anlegt, der erhält mehr als 950 Euro Zinsen vor Steuern und kann somit einen Großteil des Urlaubs mit dem Tagesgeld finanzieren, solange es keine Luxus-Reise ist. Hier geht es direkt zum Angebot der Volkswagen Bank

So finanziert man sich den Urlaub mit Tagesgeld Zinsen

Doch nicht nur die Volkswagen-Bank eignet sich für die Urlaubsfinanzierung. Bei der comdirect gibt es für Neukunden 3,77 Prozent Zinsen p.a. für die ersten 6 Monate, was zu ähnlich hohen Ausschüttungen wie bei der VW Bank führt. Auch mit der comdirect kann man sich also einen Teil des Urlaubs finanzieren. Hier geht es zum Angebot der comdirect

Ähnlich hoch sind auch die Zinsen bei der ING. Hier gibt es für Neukunden auf dem Tagesgeldkonto für die ersten 6 Monate 3,75 Prozent Zinsen. Hier geht es direkt zur ING.

Etwas niedriger, aber immer noch annehmbar, sind die Zinsen auf dem Tagesgeld bei der Sparkassen-Tochter 1822direkt. Hier gibt es 3,60 Prozent für 6 Monate und Sparer kommen mit einer Anlagesumme von 50.000 Euro auf genau 900 Euro Zinsen vor Steuern, mit 25.000 Euro auf 450 Euro und mit 10.000 Euro auf 180 Euro Zinsen. Hier geht es direkt zum Angebot der Sparkassen-Tochter 1822direkt

Es kann also durchaus funktionieren sich mindestens einen Teil des Urlaubs mit Zinsen vom Tagesgeld zu finanzieren. Je nachdem wie viel man anlegen kann und wie viel Urlaub man machen möchte, kann man bis zum Sommer einen schönen Ertrag haben.

