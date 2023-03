Der Versicherer Allianz will seine Zusammenarbeit mit dem Oscar-Preisträger Christoph Waltz verlängern. Das erklärte eine Konzernsprecherin auf Anfrage von boerse-online.de. Der Schauspieler hatte sechs Kurzfilme für die Allianz gedreht.



„Auf Basis des überragenden Erfolges können wir uns durchaus eine Fortsetzung vorstellen“, sagte die Sprecherin der Allianz. Die zwischen 30 und 60 Sekunden dauernden Filme verzichten darauf, für bestimmte Produkte zu werden, sondern wollen Finanzwissen vermitteln.



Waltz, der zweifacher Oscar-Preisträger ist (für die Hollywood-Kassenschlager „Inglorious Basterds“ und „Django Unchained“), spricht kein einziges Wort, sondern kleidet seine Tipps in Metaphern. So gabelt Waltz in einem Spot on einem Teller Spaghetti in Tomatensoße. Dabei sitzt er in seinem makellos weißen Anzug auf einem makellos weißen Sofa (siehe Foto). Botschaft: Kenne Deinen Risikoappetit!

Pilotprojekt

Die Filme sind seit Dezember nach und nach auf einer speziellen Seite erschienen. Die Sprecherin sagte: „Die Ergebnisse übertreffen unsere Ziele teilweise um den Faktor 15“, beispielsweise bezogen auf Anzahl der Klicks, Verweildauer und Publikumsengagement in Form von Kommentaren. Die Allianz habe noch mit keinem Prominenten eine ähnliche Aktion unternommen, es handle sich um ein Pilotprojekt.



Waltz ist auch aktuell in den Schlagzeilen. Im Februar startete auf Amazon Prime, dem Bezahldienst des Lieferdienstes Amazon, die Serie „The Consultant“. In der Satire auf die moderne Arbeitswelt spielt Waltz einen finsteren Unternehmensberater.

