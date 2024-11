Ein bekannter deutscher Finanz-Professor verrät, wie er sein Geld selbst anlegt. Ob er dabei auf Immobilien, Aktien oder Gold setzt und was sein wichtigster Tipp ist.

"Ich bin beim Thema Geld-Anlage sehr konservativ. Wir haben ein Haus erworben und das sukzessive ausgebaut", sagt Professor Joachim Weimann, ehemaliger Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Magdeburg und Renten-Experte. Und er fügt hinzu: "Und Immobilieneigentum hat den großen Vorteil, dass man drin wohnen kann und gleichzeitig Vermögen aufbaut. Das kann man in einer Aktie nicht. Aber daneben haben wir natürlich auch ein gewisses Vermögen angespart, regelmäßig und daraus ziehen wir dann auch eine gewisse Summe an Liquidität."

Professor: Aktien, Immobilien, Gold - So lege ich mein Geld an

Auf die Nachfrage, ob Aktien dann nichts für ihn seien, sagt Professor Weimann: "Wir haben auch Aktien im Depot. Es ist breit gestreut. Ein bisschen Aktien, ein bisschen Gold, ein bisschen festverzinsliche Papiere. Ich bin persönlich da wie gesagt nicht so der risikofreudige Mensch. In finanziellen Dingen."

Doch das muss er auch nicht. Denn der Renten-Experte hat einen sehr wichtigen Tipp für alle Anleger:

Renten-Professor: Das ist mein wichtigster Tipp

Denn Professor Weimann hat zusammen mit seinem Kollegen Andreas Knabe die Deutschlandrente erfunden. Und so sagt der Professor zum wichtigsten Anlagetipp: "Man kann immer nur wieder den Rat geben, der aber auch schon von vielen schon gegeben worden ist, der aber zweifellos richtig ist: Möglichst früh anfangen. Als junger Mensch anfangen, eine private Rentenversicherung aufzubauen, investieren. Wie dieses Investment dann aussieht, das ist natürlich auch eine persönliche Frage. Da kann man keine Empfehlung abgeben."

Wie Professor Weimann das deutsche Renten-System jetzt fair und bezahlbar aufstellen möchte, warum die Klima-Politik in Deutschland definitiv gescheitert ist und wie Umweltschutz und Wohlstandserhalt funktionieren kann, das erfahren Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Und lesen Sie danach auch: Expertin berichtet: Auf diese Aktien setzen Insider für US-Wahl