Ein Weltmarktführer aus Bayern: Über Jahre hat sich Rational mit Kombidämpfern an die Spitze gearbeitet. Schnell und schonend können mit diesen Gemüse oder Kartoffeln gegart, Fleisch und Fisch geschmort oder gebraten werden. Und zwar immer auf den Punkt. Eingesetzt werden sie in Großküchen, Hotels, Kantinen oder Schnellrestaurants. Zuletzt ergatterte das Unternehmen einen Großauftrag von Kentucky Fried Chicken (KFC) China: Die Landsberger liefern 700 Geräte an KFC. Produziert werden sie in Bayern und sollen bereits im Juli im Reich der Mitte in Betreib gehen. Nach dem Pilotstart im vergangenen Jahr stattet Rational nun sämtliche 900 Restaurants von KFC mit dem ClimaPlus Combi aus. Es könnte der Auftakt zu noch Größerem werden.



Ende vergangene Woche präsentierte der Konzern Zahlen für das erste Quartal: Wieder einmal waren diese extrem stark: Der Umsatz kletterte um ein Viertel auf 282 Millionen Euro und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um 39 Prozent auf 66,5 Millionen Euro zu. Unterm Strich stand ein Gewinn von 52 Millionen Euro – ein Plus von 43 Prozent. Auch die Gewinnmarge kletterte um mehr als zwei Prozentpunkte. Vor allem die Probleme in der Lieferkette haben sich aufgelöst. Wichtige elektronische Bauteile sind wieder verfügbar. Der Stau löst sich auf – der Auftragsbestand wird abgebaut. Zwar ist der Titel nicht günstig – allerdings war er das noch nie. Letztlich stand der Kurs auch schon einmal bei knapp 1000 Euro. Mittelfristig könnte er dort auch wieder hinkommen. Auch die Analysten waren von den Zahlen angetan. Auch das zweite Quartal könnte besser werden.



