Unternehmensprofil

Die RATIONAL AG bezeichnet sich als weltweiten Markt- und Technologieführer im Bereich der thermischen Speisezubereitung. Seinen Anteil am Weltmarkt beziffert der Konzern auf rund 50 Prozent. Hauptprodukt ist der iCombi Pro, ein Kombidämpfer mit intelligenten Garprozessen. Wärme wird durch Dampf und Heißluft übertragen; die Software steuert den Garprozess. Das Gerät ersetzt herkömmliche Gargeräte wie Grill, Herd oder Backofen. Als Komplementärprodukt bietet RATIONAL den iVario an. Dieser kocht mit Kontakthitze oder in Flüssigkeit und kann traditionelle Gargeräte wie Fritteusen, Kessel oder Kippbratpfannen ersetzen. Der iHexagon adressiert Kunden, die Wert auf eine schnellere Zubereitung bei unverändert hoher Speisenqualität legen. Die Kunden reichen von Restaurants und Hotels über Kantinen, Krankenhäuser und Altenheimen bis zu Tankstellen, Supermärkte und Bäckereien. Mit dem Vertrieb über Handelsvertreter verkauft der Konzern seine Produkte in mehr als 100 Länder.

Offizielle Webseite: https://www.rational-online.com