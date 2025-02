Wer verwaltet Geld am besten? Die firstfive-Awards 2025 küren die Top-Vermögensverwalter Deutschlands – mit teils hauchdünnen Entscheidungen. Welche Anbieter sich durchgesetzt haben und was ihre Erfolgsstrategien sind.

In der Welt der Vermögensverwaltung zählt vor allem eines: nachhaltiger Erfolg über verschiedene Marktphasen hinweg. Wer sich hier an die Spitze setzt, muss konstant hohe Leistung erbringen – und genau das haben die Gewinner der firstfive-Awards 2025 bewiesen.

Bei der feierlichen Gala in der Frankfurter Villa Bonn ehrte die firstfive AG die besten Vermögensverwalter in den Zeiträumen 12, 36 und 60 Monate. Das beste Gesamtergebnis über alle Kategorien hinweg erzielte LIQID Asset Management, das mit einem Gold- und zwei Silberrängen die Konkurrenz hinter sich ließ.

Die Gewinner in den einzelnen Zeiträumen

• 12 Monate: Rhein Asset Management S.A. (Düsseldorf/Wasserbillig)

• 36 Monate: LIQID Asset Management GmbH (Berlin)

• 60 Monate: DJE Kapital AG (Pullach)

Besonders spannend war das Rennen in der Kurzfristbewertung (12 Monate), wo sich Rhein Asset Management S.A. mit einem knappen Vorsprung von drei Punkten gegen die Konkurrenz durchsetzte. Die entscheidenden Faktoren für den Erfolg waren Gold- und Technologieaktien, die hohe Performancebeiträge lieferten.

„Unser Team ist sehr stolz, dass wir in diesem Feld hoch geschätzter Mitbewerber in diesem Jahr den Sieg über alle Anlageklassen erringen konnten - in einem Anlagejahr, das nur vordergründig einfach war.“, betonte Mark Bügers, Geschäftsführer von Rhein Asset Management S.A.

Langfristige Erfolge mit Strategie

In der Dreijahreswertung (36 Monate) gelang LIQID Asset Management der Sprung an die Spitze. Der Anbieter aus Berlin setzte sich mit 86,03 Punkten hauchdünn gegen M.M.Warburg & CO durch. Die Strategie von LIQID basiert auf einer klugen Marktgewichtung mittels ETFs – ein Konzept, das sich langfristig auszahlt.

„Diese drei Jahre haben klar verdeutlicht, worauf es in der Vermögensverwaltung ankommt: einen strukturierten Investmentprozess, systematische Diversifikation und kontinuierliche Überwachung“, erklärte Johannes Gamroth, Geschäftsführer der LIQID Asset Management GmbH.

Den prestigeträchtigen Fünfjahressieg (60 Monate) sicherte sich DJE Kapital AG, das den bisherigen Seriensieger ODDO BHF Trust ablösen konnte. Die Pullacher setzen auf aktives Stock Picking und hauseigene Fonds – eine Strategie, die sich mit der vollen Punktzahl (100,0 Punkte) auszahlte.

„Das ist die Königsdisziplin, und die volle Punktzahl bestätigt unseren langfristigen Ansatz“, sagte Christian Janas, Leiter der Vermögensverwaltung bei DJE.

firstfive Die Preisträger

Warum die firstfive-Awards so bedeutsam sind

Ein entscheidender Faktor dieser Auszeichnungen: Die Bewertungen basieren auf realen Depotdaten und nicht auf theoretischen Modellportfolios oder Börsenspielen. Dadurch bieten die firstfive-Rankings eine objektive Messlatte für die Qualität der Vermögensverwaltung.

Mit der Ehrung der besten Vermögensverwalter des Jahres 2025 unterstreicht die firstfive AG, welche Anbieter auch in anspruchsvollen Marktphasen Spitzenleistungen abliefern – und damit für Anleger eine interessante Wahl sein können.

