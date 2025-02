Die Zinsen für Tagesgelder in Deutschland sind aktuell stark auf dem Rückmarsch. Wer sich jetzt noch ein gutes Angebot sichern möchte, der muss entsprechend schnell sein und kommt vor allem um diese Banken nicht herum.

Die Zinsen in Deutschland und in Europa sinken, was Sparern deutlich missfallen dürfte. Ursache dafür sind die Zinssenkungen der EZB, die überraschend trotz einer Inflation von 2,7 Prozent die Raten weiter nach unten schraubt.

Für Anleger, die jetzt noch hohe Tagesgeldzinsen kassieren wollen, heißt es daher schnell sein, um sich die beste Offerte zu sichern. Einen Überblick dazu finden Sie zum Beispiel im BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleich.

Die höchsten Tagesgeldzinsen in ganz Deutschland

Aktuell sind das die drei am höchsten verzinsten Angebote aus dem Vergleich, die gleichzeitig eine deutsche Einlagensicherung bis auf 100.000 Euro aufweisen:

Targobank (Zinsen für das Tagesgeld: 2,8 Prozent)

So bietet die Targobank aktuell 2,8 Prozent Aktionszinsen für Neukunden. Diese gelten für die ersten sechs Monate nach der Eröffnung und fallen anschließend auf variable 0,6 Prozent.

Hier geht es zum Angebot der Targobank

ING (Zinsen für das Tagesgeld: 3,0 Prozent)

Noch mehr Zinsen gibt es bei Deutschlands beliebtesten Geldhaus, der ING. Wer hier neu ein Konto eröffnet, erhält 3,0 Prozent Zinsen und das für die ersten vier Monate nach Beginn der Geschäftsbeziehung. Danach gilt der variable Zinssatz der Bank – aktuell 1,0 Prozent.

Hier geht es zum Angebot der ING

Consorsbank (Zinsen für das Tagesgeld 3,25 Prozent)

Doch am attraktivsten ist aktuell die Offerte der Consorsbank mit 3,25 Prozent Zinsen für die ersten drei Monate nach der Eröffnung durch einen Neukunden. Zudem gibt es einen Bonus von 40 Euro ab 25.000 Euro Geldeingang.

Hier geht es zum Angebot der Consorsbank

Lesen Sie auch:

Trade Republic: Zinsen sinken erneut – So viel gibt es jetzt – Lohnt sich der Neobroker noch?

Oder:

Profi-Investoren verkaufen aus Angst vor dem Crash alles außer diese Aktien