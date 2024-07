Es ist der Traum jedes Anlegers: Aktien zu kaufen, sie beruhigt für lange Zeit im Depot liegen zu lassen und damit viel Gewinn einzufahren. Genau solche Aktien schlägt Acatis-Fondsmanager Dr. Hendrik Leber jetzt vor. Welche Aktien er davon sogar selbst kauft.

"Da gibt es den ganz großen Bereich der Infrastruktur, den ich spannend finde", sagt Dr. Hendrik Leber, Fondsmanager bei ACATIS. "Und das ist ein Sektor, der im Moment nicht in der Aufmerksamkeit steht, weil Infrastruktur so ein bisschen langweilig ist. Und das ist für mich neben dem Health Care-Bereich der zweite große Bereich, den ich im Moment richtig günstig finde." Und auf diese Aktie aus dem Infrastruktur-Bereich setzt der Fondsmanager jetzt.

Fondsmanager Hendrik Leber: Diese Aktie würde ich jahrzehntelang halten

"Die Fortescue Metals-Aktie aus Australien finde ich sehr spannend", sagt Leber. Denn in Deutschland will man immer mehr zur grünen Energie und viele Experten schlügen dafür vor, diese grüne Energy zu importieren, wenn es zum Beispiel um Wasserstoff für die Industrie geht: "Wir denken ja immer in Deutschland, wir müssten die Sonnenkollektoren auf unseren Dächern haben, aber viel Sonne haben wir ja hier nicht. Andere Länder wie die Sahara-Region oder Südamerika oder Australien haben das und die können die Sonnenenergie erst in Wasserstoff und dann Ammonia verwandeln. Schlussendlich kann man diese Energie dann locker über die Ozeane schiffen und dann hier in Europa oder Japan saubere Energie und sauberen Stahl produzieren. Und da gibt es eine Firma in Australien, die heißt Fortescu Metals. Die haben wir seit einigen Jahren. Die ist nicht teuer bewertet. Sie hat ein Basiseinkommen aus der Förderung von Eisenerz, das sie im Wesentlichen nach China verkauft", erklärt Dr. Hendrik Leber.

Wer zudem die Top 10-Positionen von Lebers Datinin Valueflex-Fonds anschaut, der sieht, dass Fortescue dabei mit 2,9 Prozent Anteil am Fonds auf Rang 5 der größten Positionen steht.

"Mit dem Eisenerz finanzieren die Australier die Entwicklungen im Wasserstoffbereich. Und das ist so eine Aktie, die man jahrzehntelang wahrscheinlich halten kann, weil sie der Saudi-Arabien des Wasserstoffs werden wollen."

Diese spannenden Aktien hat Dr. Hendrik Leber kürzlich selbst gekauft

Wie Dr. Hendrik Leber angesprochen hat, findet er neben dem Infrastruktur-Bereich auch den Healthcare-Bereich sehr spannend. "Ich war kürzlich auf einer Healthcare-Konferenz in Miami und was man da so mitbekommen hat, das war schon verblüffend", erzählt Dr. Hendrik Leber. Da habe er beispielsweise Inspiration für Aktien aus der Branche erhalten, die er selbst daraufhin gekauft hat.

Welche Aktien Dr. Hendrik Leber da so spannend findet, warum seiner Meinung nach jetzt ein Favoriten-Wechsel an der Börse ansteht und wie der Fondsmanager selbst mit KI Aktien auswählt

