Was ist das Geheimnis für erfolgreiches Investieren? Wenn es einer wissen muss, dann ist es Warren Buffett. Der gab schon vor bald 40 Jahren Anlage-Tipps, die er bis heute verfolgt – und die ihn reich machten

Wie wird man ein erfolgreicher Investor? Wie kann man aus seinem Geld nachhaltig mehr machen? Diese Frage stellen sich die meisten Anleger – doch nicht alle schaffen es letztendlich tatsächlich. Eine Möglichkeit, dem Ziel einen Schritt näher zu kommen, ist es, auf die Menschen zu schauen, die tatsächlich ein großes Gespür fürs Investieren haben.

Als erstes fällt einem da wohl Warren Buffett (93) ein: Das Orakel von Omaha gilt als wohl bester Investor der Welt und sein Talent fürs Investieren machte ihn schließlich auch zu einem der reichsten Menschen der Welt. „Business Insider“ berichtete nun von Buffetts erstem landesweiten Fernsehinterview im Jahr 1985. Und in diesem verriet er einige seiner Anlagephilosophien, die er auch heute noch einhält und die wohl maßgeblich zu seinem Erfolg beigetragen haben.

Diese Reich-mach-Tipps verfolgt Buffett noch heute

Warren Buffett trat damals in der PBS-Sendung „Adam Smith’s Money World“ auf. Und diese drei Tipps stachen damals besonders hervor:

1. „Die erste Regel bei einer Investition lautet: Nicht verlieren. Und die zweite Regel einer Investition ist, die erste Regel nicht zu vergessen. Und das ist die einzige Regel, die es gibt. Wenn man Dinge weit unter ihrem Wert kauft und eine Gruppe von ihnen kauft, verliert man im Grunde kein Geld."

2. „Ich kann mir den Preis gelegentlich ansehen, um zu sehen, ob der Preis sonderbar billig oder sonderbar hoch ist, aber die Preise sagen mir nichts über ein Unternehmen. Die Geschäftszahlen selbst sagen mir etwas über ein Unternehmen, aber der Preis einer Aktie sagt mir nichts über ein Unternehmen. Ich würde eine Aktie oder ein Unternehmen lieber zuerst bewerten, ohne den Preis zu kennen, damit ich mich bei meiner Bewertung nicht vom Preis beeinflussen lasse und dann später den Preis betrachte, um zu sehen, ob er nicht weit von meinem Wert entfernt ist."

3. „Wenn ich gebeten würde, mich an einer Geschäftsmöglichkeit zu beteiligen, würde es für mich einen Unterschied machen, ob ich es an einem Dienstag oder einem Samstag oder in einem Wahljahr oder so kaufe? Darüber denkt ein Geschäftsmann beim Kauf von Unternehmen nicht nach. Warum sollte man also beim Kauf von Aktien darüber nachdenken? Weil Aktien nur Teile von Unternehmen sind."

