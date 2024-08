Diese Fehler kosten Anleger an der Börse richtig viel Rendite. Ein deutscher Professor verrät, worauf Anleger bei Aktien unbedingt achten sollten und wie sich die meisten einfachen Fehler vermeiden lassen.

"Die schlimmsten beiden Fehler, die Anleger begehen können lauten: Erstens, Hin und Her macht Taschen leer", verrät der deutsche Finanz-Professor Martin Weber. Doch was ist der zweite schlimme Fehler?

Diese Fehler kosten Anleger sehr viel Rendite, verrät deutscher Börsen-Professor

Dabei ist Martin Weber Seniorprofessor an der Fakultät für Betriebs­wirtschafts­lehre der Universität Mannheim. Und er schlägt vor: "Damit man nicht immer das Gefühl hat, handeln zu müssen, sollten Anleger Folgendes tun. Wenn man sich sagt, weil an der Börse so viel passiert: „Ich muss doch reagieren, ich muss doch was machen", dann sage ich: Man sollte mal für ein halbes Jahr ein Anlegertagebuch führen. Schreib dir einfach, meinetwegen jede Woche oder jeden Tag, je nachdem, wie du dabei bist, auf, was an dem Tag passiert ist und was du machen würdest. Und dann liest du später nach, was rausgekommen ist. Und in der Hälfte der Fälle stimmt es, in der Hälfte der Fälle stimmt es nicht."

Deswegen sollten Anleger nicht andauernd handeln und die Idee, die man mal hatte direkt wieder über Bord werfen. Denn dies verursache viele Kosten und würde dafür sorgen, dass man keiner klaren Linie mehr folgt. Und dieser Tipp ist sehr wichtig für den zweiten essenziellen Fehler, den Anleger an der Börse begehen:

Wer das bei Aktien nicht macht, der versaut sich die Rendite

"Der zweite schlimme Fehler ist, keiner Anlage-Strategie zu folgen", verrät Martin Weber. "Und viele Leute denken, durch eine Anlagerstrategie werde ich reich und am besten schnell reich werden. Doch da muss ich eine Geschichte erzählen", verrät Professor Weber. "Von meinem ersten verdienten Geld habe ich Optionen gekauft und dadurch habe ich dann direkt das ganze Geld verloren. Die Idee, dass man an der Börse schnell reich wird, das hört sich zwar immer gut an, aber die Börse ist eine Vermögensanlage. Es ist keine Spekulation. Natürlich kann man durch Spekulation reich werden, aber man kann durch Spekulation arm werden."

Deswegen sei es für den deutschen Börsen-Professor so wichtig, eine wissenschaftlich und statistisch begründete Anlage-Strategie zu haben. Man braucht durchaus eine Anlagestrategie aber so eine, die langfristig funktioniert und die immer Gewinn abwirft. Wie etwa seine Arero-Strategie.

