Diese beiden Aktien haben es geschafft: Sie haben von Morningstar das Prädikat der Burggraben-Aktie ganz neu erhalten. Um welche beiden unterbewerteten Aktien es sich handelt und wie viel Kurspotenzial sie aktuell aufweisen.

"Unsere Analysten führen eine Discounted-Cashflow-Analyse durch, um zu einer sogenannten Fair-Value-Schätzung für den Wert der Aktie eines Unternehmens zu erlangen", sagt Susan Dziubinski, Expertin bei Morningstar. Und sie fährt fort: "Sie untersuchen auch die Wettbewerbsvorteile eines Unternehmens, und Unternehmen mit herausragenden Geschäftspositionen erhalten ein breites Economic Moat-Rating."

Und diese beiden unterbewerteten Aktien haben ganz neu das Burggraben-Rating von Morningstar bekommen:

Diese beiden Burggraben-Aktien haben viel Kurspotenzial

Das erste Unternehmen ist GE Healthcare, welches im Jahr 2023 von General Electric abgespalten wurde. Zu der GE Healthcare-Aktie schreibt Morningstar. "GE HealthCare ist ein führendes Medizintechnikunternehmen für Bildgebungs- und Ultraschallgeräte. Da das Unternehmen in Krankenhäusern und Gesundheitsnetzwerken auf der ganzen Welt fest etabliert ist, wird es voraussichtlich von langfristigen Gesundheitstrends profitieren, zu denen eine alternde Bevölkerung, die wachsende Nachfrage nach Früherkennung von Krebs und anderen Krankheiten sowie der zunehmende Einsatz minimalinvasiver und nichtinvasiver Methoden gehören Verfahren. Wir glauben, dass sich das Unternehmen dank immaterieller Vermögenswerte und Umstellungskosten in seinen Bildgebungs- und Ultraschallsegmenten einen großen wirtschaftlichen Vorsprung erarbeitet hat. Wir gehen davon aus, dass der Umsatz in den nächsten 20 Jahren im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich wachsen wird, und glauben, dass die Aktien 98 US-Dollar wert sind."

Somit hat die GE Healthcare-Aktie ein Kurspotenzial von rund 18 Prozent. Zudem ist die Aktie in einem schönen Aufwärtstrend, auch wenn der Chart noch etwas schwankt. Anleger können aus unserer Sicht aber auf die Aktie setzen.

Auch diese Burggraben-Aktie hat Potenzial

"Bio-Rad ist ein kleines Unternehmen, dem es unserer Meinung nach gelungen ist, einen großen wirtschaftlichen Vorsprung in der Medizingerätebranche zu erobern. Das Unternehmen ist in vielen seiner Nischenprodukte und -lösungen für die Life-Science-Forschung und die klinische Diagnostik führend. Während die aktuelle Marktstärke keine Garantie für die zukünftige Marktführerschaft ist, tendieren die Diagnostik- und Biowissenschaftsmärkte dazu, starke etablierte Unternehmen zu bevorzugen, da die Komplexität der Instrumente und Analysen eine loyale Benutzerbasis schafft. Wir prognostizieren für die nächsten 15 Jahre ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich und gehen davon aus, dass die Aktie von Bio-Rad 430 US-Dollar pro Aktie wert ist."

Damit würde die Bio-Rad-Aktie ein Kurspotenzial von 33 Prozent attestiert und dies ist für eine Burggraben-Aktie ein sehr attraktiver Wert. Allerdings befindet sich die Bio-Rad-Aktie aktuell noch in einem Abwärtstrend. Anleger warten hier also besser noch etwas ab und steigen tranchenweise ein. Es wäre gut, wenn die Aktie zunächst einen Boden und dann einen neuen Aufwärtstrend bildet, bevor man größere Beträge investiert.

So sehen Anleger, dass nicht jede Burggraben-Aktie auch immer sofort ein Kauf ist.

