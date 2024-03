Die US-Notenbank FED hält die Zinsen wie erwartet weiter hoch und verändert sie nicht. Doch alle Augen der Anleger und der Börse richten sich jetzt auf die Dot Plots und auf Jerome Powells Worte. Und so reagieren die Aktien:

Die US-Notenbank Fed hält geldpolitisch den Kurs stabil und steuert zugleich auf mehrere Zinssenkungen im laufenden Jahr zu. Die Währungshüter um Zentralbank-Chef Jerome Powell beschlossen am Mittwoch, den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent zu belassen. Sie signalisieren in ihrem aktualisierten Ausblick zugleich, dass er dieses Jahr sinken dürfte - und zwar um 0,75 Prozentpunkte. Dies entspricht drei Zinsschritten nach unten. Die Fed-Oberen behielten damit ihren Ausblick vom Dezember bei.

Damit hat es diese Entscheidung der FED in sich, denn viele Anleger hatten gebangt, ob es wohl nur zu zwei avisierten Zinssenkungen komme oder gar zu vier. Mit drei ist es nun weiterhin die goldene Mitte.

Doch wie reagieren jetzt die Märkte? Und worauf sollten Anleger bei Aktien unbedingt achten?

So reagieren die Aktien in DAX, Nasdaq, Dow Jones und Co - Auch Gold, Euro und Kryptowährungen im Check

Der DAX hatte sich heute im Vorfeld der FED-Entscheidung freundlich gezeigt und zum ersten Mal in seiner Geschichte über 18.000 Punkten geschlossen. In einer ersten Reaktion zeigten sich deutsche Aktien deutlich positive und notieren bei plus 0,7 Prozent und 18.100 Punkten gegen 20 Uhr deutscher Zeit.

Die US-Indizes zeigte eine starke Volatilität und stiegen erst deutlich an, brachen dann ein und zogen dann wieder an.

Die US-Börsen hatten sich verhalten gezeigt und hatten sich gar nicht bewegt. Nach der Entscheidung der FED zu den Zinsen macht der Dow Jones einen Satz nach oben und notiert zur Stunde 0,75 Prozent im Plus bei 39.406 Punkten.

Der marktbreite S&P 500 tut es dem Dow Jones nach und notiert plötzlich 0,70 Prozent im Plus bei 5.215 Zählern.

Und die zins-sensible Tech-Börse Nasdaq ist sogar 0,90 Prozent im Plus. Scheinbar zeigen sich Aktien-Anleger in einer ersten Reaktion erfreut, dass es keine böse Überraschung gab. Ob das auch nach den Dot Plots und den Worten von Notenbank-Chef Powell so bleibt, bleibt abzuwarten.

Der Euro fand auch in den vergangenen Wochen weiter keine Richtung und pendelte heute vor der Zins-Entscheidung der FED um die Nulllinie bei 1,086 Dollar je Euro. Danach steigt er leicht um 0,2 Prozent.

Gold und Silber zeigten sich heute zunächst stabil, nachdem sie in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt hatten.

Und die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum stiegen heute zunächst deutlich, bauten ihre Gewinne dann im Tagesverlauf aber ab.

Auch nach der Entscheidung der FED zu den Zinsen gab es hier einiges an Bewegung. Gold, Silber, Bitcoin und Ethereum legten deutlich zu.

Was jetzt bei der FED, Zinsen und Aktien wichtig wird

Zudem legten sich die Anleger US-Staatsanleihen ins Depot, was die Renditen im Gegenzug etwas drückte. Der zuvor etwas festere Dollar geriet ins Hintertreffen. "Die Fed bleibt auf Kurs in Richtung einer Leitzinswende im laufenden Jahr", meint LBBW-Ökonom Elmar Völker. Die unverändert drei avisierten Zinssenkungen bis Jahresende seien ein Signal, dass der erste Zinsschritt nach unten nicht mehr allzu weit entfernt sein dürfte. Die geldpolitische Sitzung im Juni erscheine aus heutiger Sicht als frühestmöglicher Termin dafür.

Mit Material von Reuters