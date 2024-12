Wie schätzen Deutschlands Top-Börsen-Experten das Jahr 2025 ein? Jens Ehrhardt, Hendrik Leber, Folker Hellmeyer, Frank Fischer und Johannes Hirsch verraten, welche Chancen und Herausforderungen 2025 auf Anleger warten.

„Eine weitere Zinssenkung in 2025 in den USA ist nach wie vor realistisch, doch es werden viel weniger sein, als die meisten denken“, sagt Jens Ehrhardt. Der bekannte Fondsmanager von DJE Kapital weist daraufhin, dass aktuell sehr viele Anleger und Experten optimistisch für das nächste Jahr seien und dass dies ein Kontraindikator sein könnte. „So einen Optimismus habe ich noch nie gesehen und dies spricht für einige Enttäuschungen im neuen Jahr“, fügt Ehrhardt hinzu.

Wendepunkt für Deutschland und Europa?

So weist auch Johannes Hirsch, Gründer von antea, auf die Chancen und Risiken von Donald Trump in den USA hin. Johannes Hirsch betont, dass Trump durch eine optimierte Bürokratisierung die Konjunktur stärken und Inflationsängste minimieren könnte, was weltweit positive Effekte hätte, auch für Deutschland. Gleichzeitig nennt er ein Szenario, in dem die Ukraine-Krise auf eine Weise gelöst wird, mit der alle Beteiligten leben können, als wünschenswert. Als Gegenbeispiel warnt er davor, dass Maßnahmen von Trump die Konjunktur schwächen und die Inflation antreiben könnten.

Hellmeyer: Europa-Aktien könnten US-Aktien outperformen

Auch Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt bei der netfonds AG, schlägt in die Kerbe, dass die Ukraine-Krise gelöst werden könnte. So sagt Hellmeyer: „Ich sehe eine gute Performance für die Aktienmärkte im Rahmen der historischen Mittel, das heißt, um die 7 Prozent Wachstum. Sollte die Ukraine-Krise sich entspannen, besteht sogar noch mehr Potenzial für Europa im Verhältnis, zum Beispiel zu den US-Märkten.“ Außerdem denkt er, dass die IWF-Prognose von 3,2 Prozent Weltwirtschaftswachstum eintreffen dürfte, dass Europa aber zu den Verlierern zählt, sollte sich nicht viel ändern.

