Drei gute Nachrichten für diese Kultmarke: eine neue Studie bescheinigt die Rückkehr auf den Wachstumskurs

Adidas kommt endlich wieder richtig in Schwung. Die Aktie erreicht nach mehreren guten

Nachrichten ein neues Dreijahreshoch. Vor allem eine Studie des Analysehauses Bernstein sorgt für positive Stimmung.



Nach fünf Jahren „verheerender Marktanteilsverluste“ sei der Lifestyle-Konzern 2024 wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, schrieb Bernstein-Analystin Aneesha Sherman. Der Kurs habe sich seit acht Monaten aber kaum bewegt, da Anleger offenbar unsicher seien, ob das Management die neue Dynamik aufrechterhalten könne. Ihrer Ansicht nach sei das der Fall. Eine Analyse der Branche und der Vertriebskanäle sowie Erhebungen unter Verbrauchern hätten ergeben, dass Adidas auch in den kommenden zwei Jahren auf dem Wachstumspfad bleiben dürfte. Die Analystin stufte die Aktie von „Market-Perform“ auf „Outperform“ hoch. Das Kursziel hob sie von 212 auf 300 Euro an.



Eine weitere positive Nachricht: Adidas war nach einer Auswertung der indischen Zeitung „Free Press Journal“ im vergangenen Jahr unter den sieben weltweiten Bekleidungsunternehmen mit den größten Einnahmen. Fünf davon waren Luxusmarken – Dior, Hermès, Gucci, Chanel und Louis Vuitton weisen Bilanzsummen zwischen 13,2 und 26,3 Milliarden Dollar aus. Der Konzern mit den drei Streifen kommt auf 15,7 Milliarden Dollar. US-Konkurrent Nike bringt es auf fast das Doppelte, nämlich 31,3 Milliarden Dollar.



Wie viele Verkäufe künftig mit einer neuen Partnerschaft generiert werden, wird sich zeigen und wäre die dritte gute Nachricht:

Nachdem vor zehn Monaten der Deutsche Fußball-Bund die Kooperation beendet hat, gibt es eine neue Zusammenarbeit, die sehr vielversprechend ist. Um welche es sich handelt, lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag – DER Finanzzeitung mit dem MEHR am Wochenende!



