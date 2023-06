Die Sparkassen erhöhen die Zinsen auf dem Tagesgeld weiter. Aber längst nicht alle. Welche Sparkassen jetzt bessere Konditionen auf dem Tagesgeldkonto bieten und was Verbraucherschützer fordern.

Seit unserer letzten Erhebung vor zwei Monaten hat sich etwas getan. Zwar haben nicht alle Sparkassen die Zinsen auf dem Tagesgeld erhöht, doch ein bisschen Bewegung kommt in den Markt. Kein Wunder, liegt der Einlagenzinssatz für Geschäftsbanken bei der EZB doch mittlerweile bei 3,5 Prozent. Bedeutet: Das Tagesgeld der Bankkunden können Geschäftsbanken für 3,5 Prozent bei der EZB parken. Teile dieser Zinsen können die Banken an die Sparer weiterleiten. Aber tun das auch die Sparkassen?

So viele Zinsen auf dem Tagesgeld zahlen die Sparkassen

Sparkasse Zinsen alt (24.04.) Zinsen neu (28.06.) Einschränkungen Sparkasse Hannover 0,001% 1,1% keine Sparkasse Köln/Bonn 0,2% 0,7%-1,0% bis 500.000 Euro 0,7%, danach 1,0% Kreissparkasse Köln 1,0% 1,0% bis 100.000 Euro, danach weniger Zinsen Sparkasse München 0,75% 0,75% bis 500.000 Euro Sparkasse Leipzig 0,25% 0,75% ab 1.500 Euro Berliner Sparkasse 0,5% 0,75% ab 1.7. 0,75% Sparkasse Dresden 0,75% 0,75% Keine Mittelbrandenburgische 0,75% 0,75% Keine Sparkasse Hamburg 0,6% 0,6% Keine Sparkasse Bremen 0% 0,5% ab 10.000 Euro Frankfurter Sparkasse 0,3% 0,5% Keine Sparkasse Pforzheim Calw 0,35% 0,5% Keine Sparkasse Dortmund 0,5% 0,5% Keine Sparkasse Emsland 0,3% 0,3%-0,5% bis 100.000 Euro 0,3 %, dnach 0,5% Stadtsparkasse Düsseldorf 0,25% 0,5% Keine

In dieser Übersicht sehen Sparer, dass durchaus einige Sparkassen ihre Tagesgeldzinsen im Vergleich zum April gesteigert haben. Manche haben sie trotz weiterer Zinserhöhungen der EZB aber nicht weiter angehoben. Und von den 3,5 Prozent Einlagenzinssatz sind alle Institute sehr weit entfernt. Die höchsten Zinsen unserer Auflistung gibt es mit 1,1 Prozent bei der Sparkasse Hannover. Wenn man sich den Markt anschaut, dann ist das nicht schlecht, berauschend ist es aber auch nicht. Immerhin gibt es bei der Tochter der Frankfurter Sparkasse 1822direkt auf Sicht von 12 Monaten 1,65 Prozent Zinsen. Hier geht es direkt zum Angebot.

Dass es aber auch anders geht, zeigt die ING. Seit dieser Woche hat die Bank die Tagesgeldzinsen bis 50.000 Euro für die ersten 6 Monate auf 3,5 Prozent angehoben. ab dem 5. Juli wird der Betrag danach für 1,0 Prozent verzinst, was ab dem 5. Juli 2,25 Prozent Zinsen auf Sicht von 12 Monaten bedeutet. Hier geht es direkt zum Angebot.

Doch wie lautet nun die Kritik der Verbraucherschützer an den Sparkassen?

Kritik der Verbraucherschützer an Sparkassen

Die Verbraucherschützer der Verbraucherzentralen Bayern, Brandenburg und Hessen fordern von den Sparkassen, dass sie höhere Zinsen an die Sparer weiterleiten. Bei der Erhebung eines Verwahrentgelts seien die Sparkassen sehr schnell gewesen, aber bei der Weitergabe der hohen Zinsen an die Verbraucher zeigen sich die Sparkassen nicht generös, so die Verbraucherschützen. Sie fordern höhere Zinsen auf die Einlagen der Kunden und auch ein besseres Netz aus Filialen und Geldautomaten. Dafür solle auch das Sparkassengesetz geändert werden.

Doch bis das so weit ist, kann es sicherlich noch lange dauern. Sparer, die mit ihren aktuellen Zinsen auf dem Tagesgeld der Sparkasse nicht zufrieden sind, schauen sich bei der Konkurrenz um. Etwa im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich finden Sparer Zinsen beim Tagesgeldkonto für 12 Monate von bis zu 3,30 Prozent.

