Wie viel Geld brauchen Sie, um jeden Monat 500 Euro Zinsen mit dem Festgeld zu kassieren? Und wie ändert sich die Summe bei den verschiedenen Banken wie Opelbank, DKB, IKB und Renault Bank? Wir zeigen es Ihnen und verraten außerdem einen Trick.

Die meisten Banken zahlen ihre Zinsen auf dem Festgeldkonto zwar nur einmal im Jahr, doch immer mehr Anbieter verkürzen diese Intervalle. Jeden einzelnen Monat erhalten Anleger also die Zinsen nicht auf ihr Konto beim Festgeld. Doch diesen jährlichen Betrag kann man sich auf die einzelnen Monate aufteilen. Und dieses passive Einkommen kann man sich aktuell - in Zeiten, in denen die Zinsen auf dem Festgeld in schöner Regelmäßigkeit steigen - einfach aufbauen.

6000 Euro Zinsen im Jahr mit dem Festgeld bei Opelbank, Renault Bank, IKB und DKB

Im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich bekommen Anleger aktuell auf 12 Monate gerechnet bis zu 3,85 Prozent Zinsen bei der Banca Sistema. Bei diesem Betrag brauchen Sparer momentan 156.000 Euro auf dem Festgeldkonto, um im Jahr 6.000 Euro Zinsen vor Steuern zu erhalten. Rechnet man diesen Betrag auf 12 Monate um, so sind es jeden Monat 500 Euro Zinsen vor Steuern. Und hier geht es direkt zum Angebot der Banca Sistema.

Allerdings gibt es nicht nur bei der italienischen Bank gut Zinsen, sondern auch bei der französischen Opelbank. Hier können Anleger aktuell jeweils 3,1 Prozent Zinsen für Laufzeiten von 12 Monaten, 24 Monaten und 36 Monaten bekommen. Leider werden die Zinsen nur jährlich ausgezahlt, sodass die Idee von 500 Euro Zinsen mit dem Festgeld hier nicht so gut verfängt. Allerdings brauchen Sparer beim Festgeld der Opelbank aktuell nur 193.550 Euro, um vor Steuern auf 6.000 Euro Zinsen im Jahr zu kommen. Und hier geht es direkt zum Angebot der Opelbank.

Spannend sind die Zinsen aber auch bei der zweiten Autobank Renault Bank. Hier bekommen Anleger ab 2.500 Euro Anlagesumme bis zu 3,6 Prozent Zinsen pro Jahr mit dem Festgeld der Renault Bank. Die Zinsen werden auch hier einmal im Jahr ausbezahlt. Für die angestrebten 6.000 Euro Zinsen vor Steuern müsste man knapp 167.000 Euro beim Festgeld der Renault Bank anlegen. Und hier geht es direkt zum Angebot.

Wer aber lieber sein Geld in Deutschland anlegen möchte und nicht in Frankreich oder Italien, der schaut sich auch den nächsten Absatz dieses Textes an.

Festgeld bei der IKB und der DKB

Doch auch bei den deutschen Anbietern IKB und DKB erhalten Sparer gute Zinsen. So gewährt die Deutsche Industrie Bank (IKB) bei 12 Monaten Laufzeit 3,00 Prozent Zinsen mit dem Festgeld. Bei einer Anlagesumme zwischen 5.000 Euro und 250.000 Euro. Ab 3 Jahren Laufzeit steigt die Verzinsung auf 3,5 Prozent pro Jahr. Doch bleiben wir mal bei den 3,00 Prozent für 12 Monate. Hier brauchen Sparer dann genau 200.000 Euro, um jeden Monat im Schnitt 500 Euro Zinsen vor Steuern mit dem Festgeld aus Deutschland zu bekommen. Und hier geht es direkt zum Angebot der IKB.

Last but not least gibt es bei der DKB 2,50 Prozent Zinsen für 12 Monate Laufzeit. Ab 24 Monaten sind es 3,00 Prozent. Interessant bei der DKB: Die Zinsen werden vierteljährlich gutgeschrieben und verzinsen sich dann für den Rest der Laufzeit mit. Effektiv kommt man so bei 12 Monaten sogar auf 2,52 Prozent. Damit brauchen Sparer also etwas mehr als 238.000 Euro, um auf 6.000 Euro Zinsertrag vor Steuern mit dem Festgeld der DKB zu kommen. Und hier geht es direkt zum Angebot.

