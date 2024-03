Wird es bald eine Korrektur geben? Und wird diese von Algorithmen ausgelöst werden? Börsen-Experte Robert Halver verrät im Interview bei BÖRSE ONLINE, weswegen Aktien bald verkauft werden könnten, warum er stark auf Dividenden setzt und ob sich jetzt Value-Aktien oder Tech-Aktien mehr lohnen.

BÖRSE ONLINE: Herr Halver, die Märkte laufen momentan wie verrückt. Kümmern sich die Börsen gar nicht mehr um die hohen Zinsen und andere Unsicherheiten?

Robert Halver: Ja, solange die Zinssenkungen kommen, wie es die Aktienmärkte erwarten, so lange werden Aktien steigen. Man hat sich auf jeden Fall darauf eingestellt, dass die Zinsen nicht mehr erhöht werden. Wann genau sie gesenkt werden, das weiß man noch nicht. Doch die Aussicht reicht. Und man sieht da auch sehr klar, was an Geld investiert wird weltweit. Die Amerikaner machen das ja massiv vor, die Chinesen jetzt auch. Es wird massiv in Infrastruktur, in alle Möglichkeiten der Standortverbesserung investiert.

"Algorithmen könnten einen schnellen Abverkauf auslösen"

BÖRSE ONLINE: Und auch das Trendthema KI beschäftigt die Börsen weiter. Wie sehen Sie das?

Robert Halver: Auch beim Thema KI wird massiv investiert. Und dort befruchten sich die Unternehmen der Branche gegenseitig. Also das Thema ist für mich ein sehr klares, attraktives Aktienthema, das man auch nach wie vor sehr ernst nehmen sollte. Auch wenn man ehrlich sagen muss: Es darf jetzt auch eine Phase geben, wo die Börse mal Durchschnaufen kann. Ist auch gar nicht schlimm, wenn der Markt mal kräftig runtergehen sollte kurzfristig. Und das Schöne ist ja, wenn er runtergeht, macht er das ja relativ zügig, weil natürlich die Algorithmen die professionellen Finanzinstrumente dafür sorgen, dass die Bereinigung sehr schnell passiert. Wie bei einem Gewitter, wo dann gesagt wird So, und jetzt sind wir durch.

BÖRSE ONLINE: Moment, das müssen Sie uns genauer erklären. Sie erwarten also, dass Algorithmen den nächsten Abverkauf auslösen werden?

Robert Halver: Das haben wir ja schon gesehen. Wenn der Markt sich bereinigt, dann ist das ja heutzutage keine lange Phase mehr. Früher dauerten Korrekturen oft lange und haben sich hingezogen. Wenn heute was passiert, dann wollen alle zeitgleich raus aus dem Kinosaal, wenn der Film zu Ende ist. Da gibt es kurze Gewitter, massive Gewitter, geht es knallhart runter und dann müsste man wieder einsteigen, wenn die Gesamtsituation stabil ist. Und gerade diese Algorithmen sorgen dafür, dass bei bestimmten Marken automatisch verkauft wird. Aber es gibt eben auch andere Algorithmen, die sagen: So, und jetzt muss mal wieder reingehen.

Was Robert Halver noch bei der Korrektur erwartet, ob er jetzt lieber auf Value-Aktien oder auf Hightech-Aktien setzt und welche Dividendenstrategie er verfolgt, das sehen Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Und lesen Sie danach auch: Frank Thelen behauptet: "Die Börse schätzt KI-Aktien aktuell vollkommen falsch ein" – Das sind seine Favoriten

oder: "Nur noch damit können wir den Wohlstand in Deutschland retten", behauptet ZDF-Legende Peter Hahne