Seit mehr als 20 Jahren ist der Garantiezins auf Lebensversicherungen beständig gesunken. Und es ist 15 Jahre ist es her, dass der Branchenprimus Allianz seinen Kunden das letzte Mal höhere Zinsen gutgeschrieben hat. Nun ist die Trendwende da: Allianz Leben bietet ab 2023 eine Gesamtverzinsung von 3,5 Prozent jährlich an. Von Carl Batisweiler

Es ist ein Signal an die ganze Branche: Nach Jahren der sinkenden oder stagnierenden Zinsen auf klassische Lebens- und Rentenversicherungen hat die Allianz Leben nun angekündigt, ihren Kunden zum erstem mal nach 2008 für 2023 höhere Zinsen als im Vorjahr gutzuschreiben. Im Schnitt steigt die laufende Verzinsung 2023 im Schnitt auf 2,5 Prozent nach zuletzt 2,3 Prozent, wie der Konzern am Montag in Stuttgart bekanntgab. Andere Versicherer dürften bald nachziehen.

Lebensversicherungskunden der Allianz, deren Vertrag kommendes Jahr ausläuft, können sogar mit einer Gesamtverzinsung einschließlich Überschuss von 3,2 Prozent für klassische Produkte beziehungsweise sogar 3,5 Prozent für die Verträge rechnen, bei denen der Garantiezins ohnehin schon reduziert war.

Garantiezins nicht Gesamtzins

Der Garantiezins darf dabei nicht mit der Gesamtverzinsung verwechselt werden. Den Zins, den Assekuranzen den Versicherungsnehmern nämlich sicher bieten müssen, wird vom Bundesfinanzministerium festgelegt. Und das hatte ihn nach der Jahrtausendwende sukzessive von vier Prozent auf zuletzt 0,25 Prozent gesenkt – und bisher keine Anstalten gemacht, ihn zu Gunsten der Versicherungsnehmer wieder zu erhöhen.

„Das ist ein deutliches Signal in einer Zeit, in der viele Menschen ihre Zukunftsvorsorge grundsätzlich verbessern wollen“, sagte Katja de la Viña, Vorstandsvorsitzende der Allianz Lebensversicherung, zu den gestiegenen Angeboten. Die Gesamtverzinsung der klassischen Lebens- und Rentenversicherung der Allianz steigt auf 3,2 Prozent. Die in der Gesamtverzinsung enthaltene laufende Verzinsung erhöht sich bei dem Modell „Perspektive“ von 2,4 auf nunmehr 2,6 Prozent, für „Klassik“ liegt sie bei 2,5 Prozent.

Flexible Anlagemodelle bei der Allianz

Weil die herkömmlichen Lebens- und Rentenversicherungskonzepte in den vergangenen Jahren immer weniger Nachfrage verzeichnen konnten, bieten die meisten Versicherer inzwischen flexible Konzepte an, bei denen etwa ein Teil der Einzahlungen in kapitalmarktnahe Angebote wie Tagesgeld oder Fondssparpläne angelegt wird. Zudem wurden Einmalbeiträge, die ins Sicherungsvermögen fließen, möglich.