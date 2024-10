Robert Kiyosaki, der berühmte Autor und Finanz-Experte, warnt vor der "Alles-Blase". Warum jeder darunter leidet, wie er sein Vermögen schützt und warum ihm Dr. Doom Marc Faber Recht gibt.

"DIE ALLES-BLASE, über die ich in meinen letzten beiden TWEETS geschrieben habe, hat Millionen von Millennials in Aufruhr versetzt. Generation X und Generation Z … sogar einige Babyboomer behaupten, sie könnten sich kein Haus leisten, keine Kinder bekommen oder den gleichen Lebensstandard wie ihre Eltern haben", schreibt Robert Kiyosaki auf dem Kurznachrichtendienst X. Dabei sei dieser Mega-Crash ganz anders als alle vorherigen.

Robert Kiyosaki: Deswegen kommt es zum Mega-Crash

Diese Alles-Blase ist nämlich viel gefährlicher und hinterhältiger. Sie manifestiert sich nicht in einem rapiden und heftigen Börsencrash. Stattdessen können Aktienkurse sogar weiter steigen. Doch der Crash findet durch die Inflation und dem Gelddrucken in der Kaufkraft statt. Die Träume, die Wünsche, die Menschen haben, diese crashen. Denn die meisten dürften wohl merken, dass man immer weiter an Kaufkraft verliert, auch wenn das eigene Vermögen vielleicht sogar steigt.

In diesem Part springt auch Marc Faber, der bekannte Schweizer Ökonom, Robert Kiyosaki bei. Denn auch Dr. Doom Marc Faber sagt, dass durch das jahrelange Gelddrucken nur einige wenige Vermögende durch die Vermögenspreis-Blase profitieren. Doch die allermeisten Menschen werden ärmer. Und merken es dabei kaum.

Doch wie schützen sich Robert Kiyosaki und Marc Faber gegen diese Alles-Blase?

Robert Kiyosaki und Marc Faber: So schützen wir unser Vermögen

Robert Kiyosaki schwärmt bereits seit langem für "hartes Geld". Das ist für ihn der Bitcoin, Gold und Silber. So schrieb der berühmte Autor zuletzt auf X: "Ein BITCOIN-BLAST-OFF in UPTOBER bedeutet Zeit, MEHR BITCOIN ZU KAUFEN oder Tschüss Kaufgelegenheit." Und er fügte hinzu: "Das beste Anlagegut von heute: Silber ... kaufen Sie es, bevor es 50,00 $ erreicht." Zu Gold äußerte er sich zuletzt nicht, doch Kiyosaki ist auch ein großer Freund von Gold.

Und auch in diesen Belangen pflichtet Marc Faber Robert Kiyosaki bei. Denn Faber sagt, er setze auf ein breit diversifiziertes Portfolio, bestehend aus Edelmetallen, Aktien, Immobilien, Bonds und Cash.

Wie genau Marc Faber investiert, warum die Sozialisten immer mehr Oberhand gewinnen und warum die meisten Menschen immer ärmer werden, das erfahren Sie hier.

