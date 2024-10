Die Börsen steigen und steigen. Und selbst wenn es rund um die US-Wahl zu etwas Schüttelfrost kommen kann, so sollte es doch danach eine prächtige Jahresendrallye geben. Und wir haben dafür 3 ETFs, die aktuell sogar noch besser laufen als der MSCI World.

18,55 Prozent. Um so viel hat der MSCI World ETF in Dollar gerechnet dieses Jahr bereits zugelegt. Damit liegt die Rendite 2024 deutlich über dem langjährigen Schnitt von ungefähr 9 Prozent. Doch tatsächlich gibt es aktuell einige ETFs, die noch deutlich besser als der MSCI World laufen. Auf welche Produkte Anleger für eine Jahresendrallye jetzt setzen können.

Besser als der MSCI World? Dieser Chip-ETF überzeugt

Beginnen wollen wir mit dem Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc. Denn dieser ETF brachte seit Beginn des Jahres 62,11 Prozent Rendite und setzt dabei vor allem auf Chip-Aktien. Die größten Positionen der insgesamt 69 Aktien machen dabei Nvidia (32 Prozent Anteil), TSMC (12,4 Prozent), Broadcom (12,08 Prozent), ASML (6,25 Prozent) und AMD (4,14 Prozent) aus. Anleger sehen schon, dass es hier bei diesem ETF durchaus Klumpenrisiken gibt. Doch getreu nach dem Motto: The trend is your friend, kann man durchaus ein bisschen auf diesen ETF setzen, der thesaurierend arbeitet und 0,35 Prozent Gebühren im Jahr kostet.

50 Prozent Rendite mit diesem speziellen ETF

Als nächstes haben wir noch einen besonderen ETF. Und zwar den VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A mit der WKN A3D47K. Dieser setzt, wie der Name schon verrät, auf Atom-, Nuklear- und Uran-Aktien. Mit 50,2 Prozent konnte der ETF in diesem Jahr bereits sehr gut performen. Dabei setzt man auf 25 verschiedene Aktien, wobei die größten Positionen Cameco mit 11,64 Prozent Anteil, gefolgt von BWX Technologies (11,46 Prozent), IHI Corp. (8,78 Prozent), Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (7,20 Prozent) und NexGen Energy Ltd. (6,95 Prozent) ausmachen. Der ETF verwendet seine Erträge thesaurierend und kostet 0,55 Prozent Gebühren pro Jahr. Dies ist nicht ganz billig, doch dafür bekommt man gute Aktien einer Boom-Branche gebündelt ins Depot.

Besser als der MSCI World ETF: Verteidigungs-Aktien

Auch ein Defense-ETF schaffte es in die Rangliste der drei besten ETF soweit in diesem Jahr. Um 48,44 Prozent stieg der ETF seit Jahresbeginn und konnte den MSCI World ETF dabei deutlich outperformen. Zudem sieht der Trend des VanEck Defense UCITS ETF A mit der WKN A3D9M1 weiterhin sehr gut aus. Dabei befinden sich unter den 28 Aktien nicht nur reine Rüstungsaktien, wie alleine Palantir mit 9,57 Prozent auf Platz 1 des ETFs beweist. Dahinter folgen Leidos Holdings (7,93 Prozent), Booz Allen Hamilton (7,56 Prozent), Thales SA (6,86 Prozent) und Leonardo SpA (6,49 Prozent).

So haben Anleger nun 3 ETFs, die ein starkes Momentum aufweisen und für die Jahresendrallye weiterhin besser performen können als der MSCI World.

