Stehen uns an den Aktienmärkten in den nächsten Jahren dreistellige Wachstumsschübe ins Haus? Ein Experte scheint überzeugt davon und nennt konkrete Gründe für ein „goldenes Zeitalter“ an der Börse. Kann es wirklich so gut laufen?



Werden die nächsten Jahre ein Fest für Aktien und ETFs? Die Analystin Mary Ann Bartels, Marktstrategin von Sanctuary Wealth, ist davon überzeugt und hat für die nächsten Jahre ein „goldenes Zeitalter des Investierens“ ausgerufen, wie die Finanzplattform "TipRanks" berichtet. So soll der bekannte amerikanische Index S&P 500 bis zum Jahr 2030 bei einem Stand von 13.000 Punkten angelangt sein.

Zum Vergleich: Aktuell notiert der Index bei etwas über 6000 Zählern. Das Wachstum würde bis dahin also 113 Prozent betragen. Expertin Bartels ist der Meinung, dass wir uns erst in der Anfangsphase eines Börsen-Booms befinden, der nicht vor 2029 oder 2030 seinen Höhepunkt erreicht.



Das sind die Gründe für den erwarteten Börsen-Boom

Die prognostizierten sagenhaften Kursgewinne sollen laut dem Analystenhaus Sactuary Wealth vor allem auf Produktivitätsgewinne durch Künstliche Intelligenz (KI) und eine starke US-Wirtschaft zurückzuführen sein, die unter anderem von niedrigen Steuern für Unternehmen und niedrigen Zinssätzen geprägt sein soll. Aber wie realistisch ist diese Dauer-Rallye für Anleger?



So lange dauert der durchschnittliche Bullenmarkt

An der Börse ist fast alles möglich und auch eine Aktien-Rallye bis ins Jahr 2030, wie sie Expertin Bartels erwartet, ist nicht ausgeschlossen. Schon für dieses Jahr gibt es, neben kritischen Stimmen, auch viele Bullen, die eine Fortsetzung der Höhenflüge an den Märkten sehen. Die Historie lässt aber einige Zweifel an dem „goldenen Zeitalter“. Nach einer Auswertung von S&P Global Ratings (ehemals Standard & Poor’s) dauert der durchschnittliche Bullenmarkt 4,4 Jahre. Für die Daten wurden die Kursentwicklungen des S&P 500 Index aus den Jahren 1942 bis 2022 betrachtet.

Gehen wir von einem Start des Bullenmarktes im Jahr 2022 aus, - im Oktober hatten europäische und amerikanische Aktienmärkte einen Tiefststand erreicht – dann befinden wir uns jetzt schon im dritten Jahr der Hochphase. Laut den Daten würde der Bullenmarkt also ungefähr noch bis ins Jahr 2027 anhalten. Eine Rallye bis ins Jahr 2030 läge drei Jahre über dem Schnitt. Das ist möglich.

Anhand der unberechenbaren Entwicklungen im Bereich des technologischen Fortschrittes und auch aufgrund zahlreicher geopolitischer Risiken bleibt das goldene Zeitalter aber definitiv ein sehr optimistisches Szenario. Dass der breite Aktienmarkt aber auch nach einem heftigen Absturz wieder auf die Beine kommt, darauf konnten sich Anleger bisher immer verlasse. Wie immer ist also Geduld das Gebot der Stunde.



