Es klingt paradox. Ausgerechnet US-Präsident Donald Trump, der nicht als Freund grüner Energieträger gilt, könnte den Aktien solcher Unternehmen helfen. Das steckt dahinter.



Unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump soll wieder gebohrt werden. Naturgemäß aber nicht nach Wind oder Sonnenlicht, sondern Öl. Trump gilt als Verbündeter von fossilen Energieunternehmen, mit grünen Konzernen hat der Republikaner eigentlich nichts am Hut, wenn man die Freundschaft mit Tesla-Chef Elon Musk ausblendet.

Direkt nach seinem Amtsantritt stieg er zudem aus dem Pariser Klimaabkommen aus. Und dennoch könnten grüne Aktien von der Präsidentschaft profitieren – zumindest indirekt.



Analyst hält sogar Verdreifachung bei einer grünen Aktien für möglich

Einige Experten sind für grüne Aktien in diesem Jahr durchaus optimistisch, obwohl diese nach der Wahl Donald Trumps ordentlich einstecken mussten. Möglicherweise weiter sinkende Zinsen und eine Unterbewertung der Aktien könnten aber Chancen eröffnen. Experte Tal Lomnitzer von Janus Henderson Investors sieht in den Marktverzerrungen eher eine Kaufgelegenheit und Per Lekander, CEO des Clean Energy Transition Hedgefonds, hat selbst damit begonnen, Aktien des Solarherstellers First Solar zu kaufen. Dort hält er in den kommenden Jahren eine Verdreifachung des Wertes für möglich.

Anleger sollten aber nicht zu große Hoffnungen haben. Die Politik Trumps ist undurchsichtig und der S&P Global Clean Energy Index verlor seit der US-Wahl satte 16 Prozent. Das kann Raum für eine Aufholjagd lassen, spricht aber auch für die besonders pessimistische Stimmung in der Branche.



So investieren Sie diversifiziert in grüne Aktien

Klar ist aber auch, die Energiewende lässt sich nur hinauszögern, nicht aufhalten. Statt auf Einzelwerte zu setzen, kann sich gerade in für die Branche schwierigen Zeiten ein diversifiziertes Investment lohnen, um sein Risiko zu streuen und bei einer Besserung der Marktlage breit vom Wachstum zu profitieren.

Das ist unter anderem mit dem Grüne Zukunft Index von BÖRSE ONLINE möglich. In dem Aktienkorb finden Sie übrigens den potenziellen Verdreifacher First Solar.



