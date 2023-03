Die EZB wird die Leitzinsen weiter kräftig anheben, doch keiner weiß wie weit. Einige Experten sprechen sogar von bis zu fünf Prozent, was massive Auswirkungen für Sie haben könnte.

Die Europäische Zentralbank will die Leitzinsen weiter anheben, da die Inflation im Euro-Raum immer noch nicht unter Kontrolle scheint. Dazu will Präsidentin Lagarde einen harten Kurs fahren, der schon jetzt genauso sehr kritisiert wird wie ihre Untätigkeit zu Beginn der inflationären Phase.

Zinsen von bis zu 5 Prozent?

Wie weit die Zinsen noch steigen werden, ist allerdings nicht klar. Einige Experten sprechen bereits von amerikanischen Niveaus im Sommer diesen Jahres, was bedeuten würde, dass der Leitzins binnen kurzer Zeit auf fünf Prozent oder mehr steigen könnte.

Allerdings hätte dies immense Auswirkungen auf die Börse und das Leben aller Menschen. In diesen Bereichen wären die Auswirkungen besonders extrem:

Immobilienmarkt – Crash in Sicht?

Auf dem Immobilienmarkt könnte es zum Beispiel binnen kürzester Zeit zum kompletten Stillstand kommen. Während die Finanzierungskosten steigen, sinken nämlich die Preise und weder Käufer noch Verkäufer kaufen in einer solchen Situation.

Besonders extrem könnte es werden, wenn die Zinsen über einen längeren Zeitraum auf dem Niveau bleiben, da viele Anschlussfinanzierungen dann vermutlich in die Brüche gehen und es vor allem von privaten Haushalten zu Verkäufen zu Billigpreisen kommen kann.

Börse – Es wird unruhig

Aber auch an der Börse dürfte es weiter unruhig werden. Da niemand weiß, wie lange die Zinsen auf diesem Niveau bleiben oder wie es allgemein weitergehen soll, dürfte ein erneuter Abverkauf und Marktbewegungen je nach Ausfall der Inflationsrate an der Tagesordnung sein.

Wie schon am Immobilienmarkt können sich dabei für sehr solvente Käufer einige Chancen bieten, weshalb eine Cash-Position, die bei Anhebung des Leitzinses noch gut verzinst wird, ein großer Vorteil wäre.

Zinsen, Kündigungen & Co.

Allerdings dürfte eine solche Entwicklung auch nicht an der eigenen Lebensrealität vorbeigehen. Während es weitere Entlassungswellen in ganz Deutschland geben wird, von denen auch Sie betroffen sein können, könnte der ganze Wirtschaftsraum in eine Starre und Rezession fallen. Dass am Ende dabei das Konto gut verzinst wird, wird vielen dabei allerdings wenig helfen.

Natürlich kommt es erstens immer anders und zweitens, als man denkt. Doch trotzdem sollte man sich auf ein solches Szenario, beispielsweise mit einem angemessenen Cash-Puffer, vorbereiten.

Lesen Sie dazu auch: Sparer aufgepasst: Tagesgeld der Allianz oder ihre Anleihe – wo gibt es mehr Zinsen?