Wie erwartet hat die amerikanische Notenbank Fed die Zinsen in den USA um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Doch wie geht es weiter? Und was machen jetzt Aktien, Gold, die Kryptos und Co an den wichtigen Börsen?

Die US-Notenbank FED hat ihre Serie von Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation fortgesetzt und signalisiert nun eine mögliche Pause. Sie hob den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch um einen viertel Prozentpunkt auf die neue Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent an. Von Reuters befragte Experten hatten mit der zehnten Anhebung in Folge gerechnet. Noch Anfang 2022 lag der für den Preis des Geldes entscheidende Satz in den USA nahe null Prozent. Nach der rasanten Erhöhung dürfte das Ende der Fahnenstange vorerst erreicht sein: Die Währungshüter strichen eine Passage aus ihrem Text, wonach eine gewisse zusätzliche geldpolitische Straffung angebracht sein könnte. Stattdessen wurde eine Formulierung gewählt, die eine Tür für eine etwaige Straffung offen lässt, aber kein Signal dafür gibt.

Eine Zinspause eröffnet die Möglichkeit, dass die im Eiltempo durchgezogene Straffung ihre Wirkung nach und nach entfaltet und sich überdies der Bankensektor von den jüngsten Erschütterungen erholen kann.

FED erhöht Zinsen: So reagieren DAX, S&P 500, Gold, Silber, Kryptowährungen und der Euro

Vor der Entscheidung rund um die Zinsen der Fed hatten sich die deutschen Börsen heute freundlich gezeigt. Der DAX war vor 20 Uhr mit 0,8 Prozent im Plus bei 15.860 Punkten und der TecDAX hatte um 0,55 Prozent auf 3.270 Zähler zugelegt.

Nach der Entscheidung verlor der DAX ganz leicht.

Die US-Börsen waren ebenfalls im Plus. Der Dow Jones, der S&P 500 und die Tech-Börse Nasdaq zeigten sich alle leicht freundlich mit plus 0,1 bis plus 0,3 Prozent. Nach der Zins-Entscheidung blieben die US-Indizes unbewegt. Alles was bislang passierte, war genau so erwartet worden.

Der Euro hatte gegenüber dem Dollar bereits vor der Zins-Verkündung der FED kräftig um 0,44 Prozent auf 1,105 Dollar zugelegt. Der Euro hingegen zeigte nach der Nachricht Bewegung: Er legte weiter zu und zwar auf 0,7 Prozent Plus und 1,107 Dollar.

Gold und Silber waren unentschlossen: Während der Goldpreis heute um 0,5 Prozent gestiegen war, hatte Silber unverändert notiert. Nach der Verkündung legte Gold um ein halbes Prozent zu.

Kryptowährungen rund um Bitcoin und Ethereum pendelten heute rund um die Nullinie, waren kurz vor der Entscheidung von FED-Chef Jerome Powell aber leicht im Plus. Danach blieben die Kryptowährungen ziemlich unbewegt.

Wichtig: Meistens kommt es unmittelbar nach dem Zinsentscheid zu größerer Volatilität an den Märkten, weil sich große Investoren und auch Spekulanten erst wieder neu sortieren müssen. Zudem beginnt um 20:30 Uhr deutscher Zeit noch die Presse-Konferenz von Jerome Powell, bei welcher mehr Infos über die zukünftige Zinspolitik bekanntgegeben werden.

(Mit Material von Reuters)