Eine Bank bietet neuerdings 4,0 Prozent Zinsen pro Jahr auf dem Festgeld - und das für bis zu 5 Jahre lang. Um welche Bank es sich handelt und ob sich das Angebot lohnt.

Die österreichische Bank Kommunalkredit Invest bietet Anlegern nun die Möglichkeit, bis zu 4,0 Prozent pro Jahr auf dem Festgeldkonto zu erhalten. Dabei schreibt das Institut selbst: "Wir sind Mitglied der gesetzlich verankerten Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. Diese sichert Einlagen bis zu 100.000 € pro Kunde." Schon ab 12 Monate Laufzeit gibt es bei der Kommunalkredit Invest 4,0 Prozent Zinsen. Dieselbe Höhe der Zinsen gilt pro Jahr auch für die Laufzeiten 18 Monate, 2 Jahre, 3 Jahre und 5 Jahre. Allerdings gilt der Zinssatz von 4,0 Prozent pro Jahr erst ab einer Anlagesumme von 10.000 Euro bis 500.000 Euro. Für Beträge unter 10.000 Euro gibt es 3,30 Prozent. Hier geht es direkt zum Angebot.

22 Prozent Rendite mit Festgeldzinsen

Wer also die vollen 5 Jahre Festgeld bei der Kommunalkredit Invest ausschöpft, der hat inklusive Zinseszins nach fünf Jahren 22 Prozent Rendite eingefahren. Aus 50.000 Euro würden somit mehr als 60.000 Euro. Damit kann sich dieses Investment durchaus mit defensiven Aktien oder auch schwächeren Phasen an der Börse messen. Läuft die Börse allerdings gut oder setzt man auf gute Gewinner-Aktien, so wäre an der Börse mehr Gewinn drin. Um aber auf Nummer sicher zu gehen, könnten Anleger folgende beiden Szenarien in Betracht ziehen:

- Risikoscheue Sparer legen 50 Prozent des frei verfügbaren Kapitals auf dem Festgeld-Konto an. Neben der Kommunalkredit Invest finden Sie auch im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich attraktive Zinsen. Die restlichen 50 Prozent legen Sie auf einem gut verzinsten Tagesgeldkonto an, um jederzeit auf das Geld zugreifen zu können. Angebote von bis zu 3,73 Prozent finden Sie im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich.

- Risikobewusste Anleger, legen ein drittel der frei verfügbaren Summe auf dem Festgeldkonto an (zum Beispiel bei der Kommunalkredit Invest mit 4,0 Prozent Zinsen pro Jahr). Ein weiteres Drittel wandert auf das Tagesgeldkonto und das restliche Drittel investieren Sie in einen ETF auf den MSCI World. So vereinen Sie das beste aus der Zinswelt und der Aktienwelt.

Lesen Sie dazu auch: Diese beiden ETFs auf den MSCI World sind mit Abstand besser als alle anderen

und: Zinsfeuerwerk beim Festgeld: Diese deutsche Bank erhöht die Zinsen massiv und bietet ab sofort die höchsten Zinsen überhaupt

Übrigens: Die Kommunalkredit Invest aus Österreich bezeichnet sich selbst als "das Anlageangebot der Kommunalkredit Austria AG." Die Bank finanziere in Österreich Infrastruktur und Umwelt-Projekte.