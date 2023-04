Mittlerweile können Sparer beim Festgeld wieder gute Zinsen bekommen. Sogar mehr als 3 Prozent sind drin. Doch wie hoch sind die Renditen auf dem Festgeldkonto eigentlich bei den Volksbanken? Immerhin haben hier Millionen Deutsche ihre Konten. Und steht bald eine Erhöhung der Zinsen ins Haus?

Nachdem wir uns vergangene Woche bereits die Höhe der Zinsen auf dem Tagesgeld bei den Volksbanken angeschaut haben, widmen wir uns jetzt dem Festgeld. Und hier lässt sich direkt sagen: Zwar sind die Volksbanken regional aufgestellt und haben unterschiedliche Angebote je nach Region und Volksbank. Doch es gibt mehr Einheitlichkeit als etwas bei den Sparkassen. Allerdings fragen Kunden und Sparer, die sich für das Festgeld interessieren, darum nach dem Lesen dieses Artikels auf jeden Fall nochmal bei der betreffenden Volksbank nach den Konditionen und Bedingungen. Doch widmen wir uns jetzt dem Festgeld bei den Volksbanken. Wir haben wahlweise ein paar Volksbanken ausgesucht und online geschaut, wie die Bedingungen beim Festgeld sind.

So hoch sind die Zinsen auf dem Festgeld bei den Volksbanken

Volksbank Höhe der Festgeldzinsen Weitere Infos Münchner Bank 2,25 Prozent bei 12 Monaten / 24 Monate 2,5 Prozent p.a. jeweils ab 10.000 Euro Dortmunder Volksbank 2,5 Prozent bei 12 Monaten / 36 Monate 3,0 Prozent p.a. jeweils ab 10.000 Euro Volksbank Dresden/Bautzen Kein Festgeld Volksbank Köln/Bonn bis zu 1,8 Prozent für bis zu 9 Monate ab 50.000 Euro Berliner Volksbank Kein Festgeld Hamburger Volksbank 1,2 Prozent bei 12 Monaten / 24 Monate 1,85 Prozent p.a. Bremische Volksbank Kein Festgeld Leipziger Volksbank Kein Festgeld Volksbank Stuttgart ab 1,8 Prozent p.a. Anlagesumme zwischen 2.500 Euro und 250.000 Euro Frankfurter Volksbank Rhein/Main ab 1,85 Prozent bei 12 Monaten / 24 Monate ab 2,05 Prozent p.a. ab 10.000 Euro meine Volksbank Raiffeisenbank 2,15 Prozent bei 12 Monaten / 24 Monate 2,20 Prozent p.a. ab 500 Euro

Einige Volksbanken bieten Stand 5. April 2023 auch noch höhere Zinsen für höhere Geldbeträge und/oder längere Laufzeiten. Für die bessere Übersicht haben wir uns meistens auf 12 und 24 Monate sowie den niedrigsten Anlagebetrag für das Festgeld beschränkt. Bei Interesse schauen Sie auf der Webseite der betreffenden Volksbank nach, wie die Konditionen bei höheren Beträgen und längeren Laufzeiten sind.

Insgesamt lässt sich sagen, dass viele Volksbanken ein Festgeld anbieten. Die Zinsen dafür sind auch nicht schlecht. Auch die Einzahlbeträge erscheinen fair. Manchen Volksbanken wie etwa die Dortmunder Volksbank bieten sogar ziemlich attraktive Zinsen an.

So hoch sind die Festgeldzinsen der Volksbanken im Vergleich

Noch im Juni 2022 lag der durchschnittliche Zinssatz für eine Festgeld-Anlage von 12 Monaten in Deutschland bei mageren 0,35 Prozent und in der Spitze bei 0,95 Prozent. Doch seitdem hat sich einiges getan. Denn durch die geänderte Zins-Politik der Europäischen Zentralbank EZB stiegen die Zinsen deutlich. Denn bereits neun Monate später erhalten Sparer im Schnitt 1,98 Prozent und in der Spitze 3,15 Prozent aufs Festgeld für 12 Monate. Somit lässt sich sagen, dass die meisten Volksbanken gerade so im Durchschnitt liegen. Manche liegen leicht darüber und manche darunter. Denn etwa im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich finden Sie Anbieter mit bis zu 2,94 Prozent Zinsen auf 12 Monate Festgeld.

Ob die Volksbanken ihre Zinsen auf dem Festgeld erhöhen, das steht indes aktuell nicht fest. Sicherlich richtet sich hier auch vieles nach der Höhe der Leitzinsen in der Eurozone. Diese würden grundsätzlich wohl noch etwas Raum nach oben beim Festgeld bieten.

