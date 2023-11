Weihnachten steht vor der Tür und der erste Schnee fällt. Wer sich jetzt ein Weihnachtsgeld in Form von Zinsen beim Festgeld sichern möchte, der hat jetzt die Chance bei Klarna, Postbank, Targobank und vielen Banken mehr. Und so funktioniert es.

Denn wer jetzt ein lukratives und hohes Festgeld für 12 Monate abschließt, der erhält in einem Jahr ein sehr schönes Weihnachtsgeld, ohne etwas dafür tun zu müssen. In diesem Jahr ist es dafür natürlich schon zu spät, weil Weihnachten in einem Monat bereits vor der Tür steht. Doch Sparer brauchen nur so wenig Geld, um bei der Postbank, Klarna, Targobank und Co schöne hohe Zinsen einzustreichen:

Mit Zinsen ein Weihnachtsgeld bekommen

Denn im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich finden Anleger und Sparer jetzt für eine Laufzeit von 12 Monaten sehr schön hohe Zinsen. So bietet etwa die französische Credit Agricole 4,20 Prozent Zinsen für die kommenden 12 Monate. Bei einer Anlage von 20.000 Euro macht dies 840 Euro Zinsen vor Steuern. Und hier geht es zum Angebot

Auch die J&T Direktbank bietet 4,20 Prozent für 12 Monate Laufzeit und bei dem Festgeld der Openbank gibt es 4,10 Prozent für dieselbe Laufzeit.

Doch die höchsten Zinsen für das Weihnachtsgeld aus Deutschland gibt es bei der Volkswagen Bank. Diese bietet für 12 Monate ganze 4,0 Prozent Zinsen. Wer 20.000 Euro anlegt, der erhält somit 800 Euro Zinsen beim Festgeld der Volkswagen Bank. Und hier geht es direkt zum Angebot

Doch wie sieht das bei den beliebten Anbietern von Klarna, Postbank und Targobank aus?

Festgeld bei Postbank, Klarna und Targobank

Wer sich für das kommende Jahr ein schönes Weihnachtsgeld in Form von Zinsen auf dem Festgeld sichern möchte, der kann jetzt auch bei Klarna+ (nur abschließbar über die App) zuschlagen. Die Schweden zahlen 3,92 Prozent Zinsen für 12 Monate Festgeld. Hier geht es zu Klarna

Nur unwesentlich weniger Zinsen, nämlich 3,75 Prozent für 12 Monate, zahlt die Postbank. Wer bei der Postbank also jetzt beispielsweise 20.000 Euro anlegt, der erhält 750 Euro Zinsen vor Steuern als Weihnachtsgeld im nächsten Jahr. Und hier geht es direkt zur Postbank

Wer noch auf eine andere deutsche Bank setzen möchte, der kann sich das Angebot der Targobank anschauen. Denn bei der Targobank gibt es 3,30 Prozent Zinsen für 12 Monate Festgeld. Hier geht es zum Angebot

Es ist also durchaus ganz einfach möglich, sich bereits jetzt hohe Zinsen auf dem Festgeld für das nächste Weihnachten zu sichern. Zudem empfiehlt ein Experte aktuell, beim Festgeld keine längeren Laufzeiten als 12 Monate auszuwählen. Warum er das empfiehlt und welche Aufteilung er für Tagesgeld und Festgeld vorschlägt, das sehen Sie im Video auf dem neuen Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

