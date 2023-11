Wer jetzt schnell ist, der kann sich eine neue lukrative Zins-Chance sichern. Denn eine Aktienanleihe auf Siemens bietet Anlegern und Sparern nun 10 Prozent Zinsen pro Jahr. Wie das funktioniert und worauf es zu achten gilt.

Zuletzt ging es bei der Siemens-Aktie ordentlich rund. Weil die Tochter Siemens-Energy in Schieflage geraten war, stürzte die Siemens-Aktie unter die 200-Tage-Linie ab. Doch in der Folge erholte sich der Kurs und konnte wieder über die wichtigen Gleitenden Durchschnitte kommen. Zudem kann man jetzt mit einem Sicherheitspuffer auf die Siemens-Aktie setzen und dabei gleichzeitig 10 Prozent Zinsen p.a. einsammeln. Und das gelingt so:

10 Prozent Zinsen p.a. mit der Siemens-Aktie

www.tradingview.com Aktienanleihe Siemens

Im Chart oben sehen Anleger, was passieren muss, damit man den maximalen Ertrag erzielen kann. Zunächst ist für die Aktienanleihe "Aktienanleihe auf Siemens" mit der WKN HS3HBB wichtig, ob die Siemens-Aktie am Bewertungstag, dem 15.11.2024, über oder unter dem Basispreis notiert. Dieser Basispreis liegt bei 140 Euro und bietet vom jetzigen Kurs bei 150 Euro einen gewissen Risikopuffer. Notiert Siemens auf oder über dem Basispreis, so erhalten Anleger und Sparer die Zinsen in Höhe von 10 Prozent p.a. und auch das komplette investierte Kapital zurück. In diesem Fall liegt die Rendite bei rund 10 Prozent, je nachdem, wann die Aktienanleihe gekauft wurde.

Notiert die Siemens-Aktie allerdings unter dem Basispreis, so "wird der Basiswert am Rückzahlungstermin in der durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten ganzzahligen Anzahl geliefert. Soweit das Bezugsverhältnis Bruchteile enthält, führen diese zusätzlich zu einer Ausgleichszahlung." In diesem Fall könnte ein Verlust entstanden sein, je nachdem, wo die Aktie dann notiert. Bis zur Verlustschwelle gleichen die Zinsen die Verluste aus. Erst darunter ergibt sich ein wirklicher Verlust.

Und hier geht es zum Produkt

Doch für wen eignet sich diese Zins-Chance auf Siemens jetzt?

Zins-Chance mit Aktienanleihe

Wer davon ausgeht, dass die Siemens-Aktie auch in einem Jahr ungefähr auf dem jetzigen Niveau notiert oder nur leicht zulegt, für den kann sich diese Aktienanleihe lohnen. Denn zwar verzichten Anleger mit der Anleihe auf die Zinszahlungen von rund 4,5 Prozent. Doch dafür erhalten Sie einen Sicherheitspuffer und garantiert 10 Prozent Zinsen p.a. Nur wenn die Siemens-Aktie deutlich unter die Verlustschwelle fällt oder deutlich über den Outperformance-Punkt steigt, dann lohnt sich die Aktienanleihe nicht.

Da die Siemens-Aktie sich aber fast das ganze letzte Jahr über innerhalb dieser Zone aufgehalten hat, dürfte sich diese Zins-Chance für einige Anleger lohnen.

Und lesen Sie auch: Dividenden-Alternative: 10 Prozent Zinsen p.a. mit der BASF-Aktie verdienen - Plus Sicherheitspuffer nach unten

oder: 15 stark unterbewertete deutsche Aktien: Alle KBVs unter 1,0 und oft niedrige KGVs