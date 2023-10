Aktuell gibt es sehr hohe Festgelder von über 4 Prozent Zinsen pro Jahr. Dabei stammen aber viele Angebote aus dem Ausland. Doch wer hohe Zinsen auf dem Festgeld aus Deutschland bekommen möchte, der sollte sich bei der Postbank, Deutsche Bank und Credit Plus umschauen.

Neben dem Tagesgeld steigen auch die Zinsen für das Festgeld immer weiter. Anleger bekommen aktuell im BÖRSE ONLINE Festgeld Vergleich bereits Zinsen von über 4 Prozent bei lediglich 12 Monaten Laufzeit. Allerdings stammen viele dieser Anbieter aus dem europäischen Ausland und sind teilweise unbekannter. Wer aber hohe Festgeld-Zinsen aus Deutschland kassieren möchte, der findet bei diesen Anbietern das richtige Zins-Angebot:

Postbank, Deutsche Bank und Credit Plus mit hohen Zinsen aus Deutschland

Tatsächlich befindet sich die Postbank beim Festgeld grundsätzlich ziemlich weit vorne. Im BÖRSE ONLINE Festgeld Vergleich belegt die Tochter der Deutschen Bank bei 12 Monaten Laufzeit den neunten Platz. Denn die Postbank bietet aktuell 3,75 Prozent Zinsen für 12 Monate auf Neugeld und 2,75 Prozent auf bestehende Guthaben. Für die nächsten 12 Monate gibt es dann nochmal 2,60 Prozent Zinsen. Und hier geht es zum Angebot der Postbank

Dabei schreibt die Postbank: "Neugeld-Anlagen sind Gelder, die sich bislang nicht auf Giro-, Spar- oder Tagesgeldkonten, sonstigen Konten oder Depots der Deutsche Bank Gruppe (Deutsche Bank, Postbank, norisbank, BHW Bausparkasse, DWS) be­finden bzw. angelegt sind."

Zudem sollten Sparer wissen, dass die Postbank Zinsen auf dem Festgeld für Einlagen zwischen 2.500 Euro und 100.000 Euro zahlt.

Fast diesselben Konditionen gelten bei der Deutschen Bank. Diese zahlt allerdings nur 3,3 Prozent Zinsen für 12 Monate auf Neueinlagen beim Festgeld. Allerdings können Sparer bis zum 15. Oktober noch einen Gutschein bei der Deutschen Bank gewinnen. Denn wer online bis zum 15. Oktober 10.000 Euro Neugeld anlegt, der erhält einen Best-Choice-Gutschein im Wert von 50 Euro dazu. Einlösen kann man diesen bei über 80 bekannten Geschäften wie IKEA, Rossmann und Co. Hier geht es zum Angebot der Deutschen Bank

Doch tatsächlich gibt es eine Bank, die sogar mehr bezahlt als die Postbank und die Deutsche Bank

Noch mehr Zinsen beim Festgeld als Deutsche Bank und Postbank

Denn die Credit Plus Bank aus Deutschland bietet für 12 Monate 4,0 Prozent Zinsen. Auch längere Laufzeiten mit ebenfalls 4,0 Prozent Zinsen pro Jahr sind wählbar. Die Credit Plus Bank aus Stuttgart mit mehr als 20 Filialen in Deutschland ist dabei vor allem auf Konsumentenkredite spezialisiert. Doch mit dem Festgeld und hohen Zinsen auf das Festgeld von 4,0 Prozent für 12 Monate, ist die Credit Plus Bank die Bank aus Deutschland mit dem aktuell höchsten Festgeld aus Deutschland (Stand 30.09.2023). Hier geht es direkt zum Angebot

Sparer erhalten hier eine jährliche Zinszahlung auf das Referenzkonto, könne bis eine Million Euro flexibel einzahlen und profitieren von der deutschen Einlagensicherung bis 100.000 Euro.

