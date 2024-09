Gibt es eine bestimmte Eigenschaft oder Strategie, die Millionäre haben, die dem Rest der Welt entgeht? Eine künstliche Intelligenz ging der Frage nach, was Millionäre anders machen.

Wenn das Wörtchen „wenn“ nicht wär... wären wir dann alle Millionär? Vielleicht. Menschen sind seit jeher fasziniert von denen, die es schaffen, ihr Geld zu vermehren und schließlich den begehrten Titel „Millionär“ zu tragen.

Fest steht: Was „reich sein“ bedeutet ist für jeden Menschen eine unterschiedliche Definition und auch dafür wie jemand letztlich zu seinem Reichtum kommt oder ihn bereits hat, gibt es zahlreiche unterschiedliche Möglichkeiten.

Uns interessiert jedoch aus der Perspektive des Geldmanagements: Gibt es grundlegende Eigenschaften, Verhaltensweisen oder Strategien, die die meisten Millionäre gemeinsam haben und die der Rest der Menschen weniger häufig praktiziert? Mit anderen Worten: Gibt es einfache Ansätze, die jede Person umsetzen kann, um dem Traum vom Millionärsstatus ein Stück näher zu kommen?

Rezept zum Reichwerden? Das machen Millionäre laut KI anders als der Rest der Menschen

Wir haben daher jemanden gefragt, der es wissen muss: eine künstliche Intelligenz (KI). Denn diese verfügt in der Regel über eine riesige Datenbasis und kann bei Ihren Entscheidungen daher eine Vielzahl an Informationen gegeneinander abwägen und berücksichtigen.

Wir wandten uns daher einer der wohl bekanntesten KIs: den Chatbot ChatGPT von Open AI. Hierfür verwendeten wir die Premium Version GPT 4o. Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir die Antworten teils gekürzt.

Wir fragten den Chatbot daher ganz direkt: Gibt es eine Eigenschaft, eine Strategie oder etwas anderes, was Millionäre tun/gemeinsam haben, das der Otto-Normal-Verbraucher nicht hat/macht? Etwas, das sie alle gemeinsam haben, was dazu beiträgt, dass sie so viel Geld haben?

ChatGPT: Es gibt mehrere Eigenschaften und Strategien, die bei Millionären häufig vorkommen und sich von denen der Durchschnittspersonen unterscheiden. Hier sind einige zentrale Aspekte, die sie oft auszeichnen:

1. Finanzielle Disziplin und Sparen

Studie: "The Millionaire Next Door" von Thomas J. Stanley und William D. Danko

Diese bekannte Studie basiert auf umfangreichen Befragungen und Analysen von Millionären in den USA. Sie zeigt, dass viele Millionäre weniger ausgeben, als sie verdienen, und einen beträchtlichen Teil ihres Einkommens sparen. Die Autoren fanden heraus, dass der durchschnittliche Millionär 20% seines Einkommens spart, während Durchschnittsverbraucher oft weniger als 5% ihres Einkommens sparen.

2. Investitionen

Vanguard-Studie von 2020

Laut dieser Studie besitzen Millionäre einen Großteil ihres Vermögens in Aktien und Immobilien. Daten von Vanguard zeigen, dass wohlhabende Haushalte in den USA mehr als 60% ihres Nettovermögens in Aktien investiert haben, im Vergleich zu nur 14% bei Haushalten mit niedrigem Einkommen. Dies unterstreicht die Wichtigkeit von langfristigen Investitionen.

3. Fokus auf Mehrwert und Unternehmertum

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Report 2020

Der GEM-Report zeigt, dass Unternehmer im Durchschnitt mehr Vermögen aufbauen als Nicht-Unternehmer. Viele Millionäre haben Unternehmen gegründet oder in solche investiert, die einen signifikanten gesellschaftlichen Mehrwert schaffen und daher profitabel sind.

4. Kontinuierliches Lernen

Study: Wealth-X Billionaire Census 2019

Diese Studie fand heraus, dass ein bedeutender Anteil von Milliardären und Millionären einen hohen Bildungsgrad hat und kontinuierlich in ihre Weiterbildung investiert. Über 65% der Milliardäre haben mindestens einen Bachelor-Abschluss, und viele sind lebenslange Lerner.

5. Langfristiges Denken

Fidelity’s Millionaire Outlook Study (2019)

Diese Studie fand heraus, dass Millionäre in ihren finanziellen Entscheidungen langfristig denken. 88% der befragten Millionäre gaben an, dass sie langfristige Investitionen bevorzugen und kurzfristige Schwankungen am Markt ignorieren.

6. Risikobereitschaft

• Study by Spectrem Group (2020)

Diese Studie ergab, dass Millionäre im Vergleich zu anderen Einkommensgruppen eine höhere Bereitschaft haben, kalkulierte Risiken einzugehen. 80% der befragten Millionäre gaben an, dass sie regelmäßig in risikoreichere Anlageklassen wie Aktien investieren, während weniger wohlhabende Gruppen risikoärmere Optionen bevorzugen.

7. Netzwerken

• Harvard Business Review (HBR) 2016 Study on Networking

Diese Studie zeigt, dass erfolgreiches Netzwerken oft ein Schlüsselfaktor für den beruflichen und finanziellen Aufstieg ist. Millionäre pflegen strategische Netzwerke, die ihnen Zugang zu Investitionsmöglichkeiten und Partnerschaften bieten.

Diese Studien und Daten stützen die These, dass bestimmte Verhaltensweisen und Denkweisen bei Millionären häufiger vorkommen und sich auf den langfristigen Vermögensaufbau positiv auswirken.

Investieren wie die Milliardäre – so funktioniert's

Es sei erwähnt: Sicherlich sind die von der KI genannten Punkte nicht pauschal auf alle Millionäre anzuwenden. Und: Nicht für jeden Otto-Normal-Verbraucher sind einige der Punkte mal eben so leicht anzuwenden, wenn man die finanziellen Mittel nicht zur Verfügung hat. Sicherlich sind jedoch einige gute Anhaltspunkte, wie – nach Möglichkeit – etwa das Investieren, dabei einen langfristigen Fokus zu verfolgen, lebenslang zu lernen und sich ein gutes Netzwerk aufzubauen.

