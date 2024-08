Wegen der Zinsen dürfte die Börse auf jeden Fall noch vor einer stärkeren Korrektur stehen, verrät der deutsche Börsen-Experte Stefan Risse. Warum Zinssenkungen für Aktien schlecht sind und ab wann es tief nach unten gehen dürfte.

"Und dann kamen erst die fallenden Aktienkurse, die dann begleitet waren von Zinssenkungen und erst nach der letzten Zinssenkung auf einen Zins von null bis 0,5 Prozent da hat der Markt dann gedreht", verrät Stefan Risse, Kapitalmarkt-Experte bei der Fondsgesellschaft ACATIS zur Situation vor dem Börsencrash 2007. Und er fährt fort: "Und wenn ich das auf die heutige Situation anwende, dann ist natürlich dieses Hinfiebern auf die erste Zinssenkung der FED ganz stark ausgeprägt. So nach dem Motto: Dann ist ja sowieso das Heil für die Märkte gegeben. Das ist historisch gesehen Quatsch, denn eine erste Zinssenkung könnte auch interpretiert werden als dass die Fed jetzt doch die Notwendigkeit sieht, die Wirtschaft stärker zu stützen."

Dann kommt es zum Crash und so tief geht es bergab

So sagt der deutsche Börsen-Experte Stefan Risse, dass die Börsen nach der ersten Zinssenkung der FED ganz kurz jubilieren würde und daraufhin dann der Abverkauf starten dürfte. Und dieser könnte die Börsen ziemlich tief nach unten drücken:

"Einen Abverkauf von 20 Prozent halte ich für durchaus gut möglich", verrät Risse. "Denn es gibt viele automatisierte Systeme, die alle sehr, sehr stark long sind und die würden dann relativ schnell relativ stark verkaufen." . Doch in Amerika seien mittlerweile rund 39 Prozent aller Aktien in den Händen von Privatanlegern. "Wenn da dann die große Panik um sich greift, dann weiß man nie, wie stark fallen die Kurse in unserem letzten Abverkauf. Dann sind auch 30 Prozent schnell drin."

Mit diesen Aktien und dieser Strategie schützt man sich jetzt

Doch wie soll man diesem Szenario nun begegnen? Wie hoch sollte die Cash-Quote aktuell sein und auf welche Aktien sollte man setzen? Und auch ein wichtiger Punkt: Was ist, wenn die Börsen dann doch nicht fallen?

Wie Stefan Risse sich jetzt am Markt positionieren würde, welchen Tipp der Schüler von André Kostolany von der Börsen-Legende mitgenommen hat und auf welche Aktien Anleger setzen sollten, das erfahren Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

