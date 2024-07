Zwar ist die Dividenden-Saison jetzt langsam so wirklich vorbei und es zahlen nicht mehr viele Unternehmen eine schöne Dividendenrendite. Doch diese Aktien mit bis zu 12,74 Prozent Ausschüttung sollten Anleger sich jetzt noch sichern.

Bis zu 12,74 Prozent Dividendenrendite im August bei diesen Aktien

Aktie Dividendenrendite Ex-Tag Anzahl Ausschüttungen pro Jahr Citigroup 3,29% 05.08. 4 Clorox 3,60% k.A. 4 Diamondback Energy 4,63% k.A. 4 Energy Transfer LP 7,78% k.A. 4 Equinor 12,74% 16.08. 4 ING 6,53% k.A. 2 Main Street Capital 8,36% 08.08. 12 Realty Income 5,38% 01.08. 12 Rio Can 6,09% 31.07. 12 Singapore Airlines 5,44% 01.08. 2 Starbucks 3,06% 16.08. 4 Zumtobel 6,92% 06.08. 1

Dabei zeigt sich, dass die norwegische Equinor-Aktie eine sehr hohe Dividendenrendite von 12,74 Prozent im August bezahlen soll. Equinor ist einer der größten Erdöl-Verkäufer der Welt und im Bereich Erdgas führend in Europa. Zuletzt korrigierte die Aktie etwas, weshalb Anleger etwas vorsichtig sind und tranchenweise einsteige. BÖRSE ONLINE empfiehlt die Equinor-Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 40 Euro.

Doch auch diese Dividenden-Aktien können für den August spannend werden:

Dividenden-Aktien für den August

So zahlt etwa auch das österreichische Beleuchtungs-Unternehmen Zumtobel im August eine hohe Dividende. 6,92 Prozent Dividendenrendite soll es geben. Dabei befindet sich die Zumtobel-Aktie seit geraumer Zeit in einer Korrektur, doch Anleger können tranchenweise einsteigen. Auch BÖRSE ONLINE rät zum Kauf der Österreich-Aktie, die aktuell auch ein niedriges KGV von etwa 8 aufweist.

Doch auch die niederländische Bank ING Groep sollten Anleger sich einmal genauer ansehen. Denn das Papier konnte einen schönen Aufwärtstrend in den Chart zimmern und sieht sehr stark aus. Die ING Groep soll im August eine Dividende von 6,53 Prozent bezahlen und BÖRSE ONLINE rät zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 20 Euro.

Hinweis zu Dividenden im August 2024

Wichtig: Die obige Liste stellt nur eine Auswahl von Aktien dar, die sowohl im August 2024 ihren ex-Tag haben, als auch ihre Dividende zahlen. Es gibt weitere Aktien, die im August 2024 eine Dividende zahlen und auch einige Aktien, die ihren ex-Tag bereits hatten und dann bald bezahlen. Für Anleger ist es ja aber schön, wenn man sich die Aktien auch wirklich vorher noch ins Depot legen kann. Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im August. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche oder monatliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im August 2024 gibt. Doch in der Tabelle oben finden Sie ganz rechts die Anzahl an jährlichen Ausschüttungen. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein.