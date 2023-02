Wie erwartet sinkt die Inflation in den USA weiter. Im Januar war die Teuerung in den Vereinigten Staaten auf 6,4 Prozent gesunken. Doch wie reagieren die Aktien aus DAX, S&P 500, Nasdaq und Co? Wie reagieren Gold, der Euro und Kryptos?

Von Reuters befragte Experten gehen für Januar von einem Rückgang der Teuerungsrate auf 6,2 von 6,5 Prozent im Dezember aus. Die US-Notenbank Federal Reserve strebt eine Rate von 2,0 Prozent an. Deswegen war die erste Reaktion der Börsen und des Marktes enttäuschend. Schließlich sank die US-Inflationsrate nur von 6,5 Prozent auf 6,4 Prozent.

Kurz vor den Inflationszahlen befand sich der DAX rund 0,4 Prozent im Plus bei 15.460 Punkten. Danach schoss er nach oben, doch schaut man sich die US-Indizes an, so kann auch das Wegfallen der restlichen Corona-Maßnahmen in Deutschland ebenfalls auch dazu beigetragen haben, welche Gesundheitsminister Karl Lauterbach zeitgleich um 14:30 mitteilte. Kurz danach wurden die Gewinne wieder abgebaut.

Vermutlich werden viele Positionen geschlossen, Shortseller decken sich ein und verkaufen dann wieder. Anleger warten etwas ab, bis sich die Indizes wieder normalisiert haben.

Der Dow Jones befand sich minimal im Plus bei 34.330 Punkten, der S&P 500 zeigte sich 0,34 Prozent stärker bei 4.160 Zählern und die US-Technologiebörse Nasdaq befand sich 0,45 Prozent im Plus bei 12.600 Punkten. Nach den Inflationszahlen zeigten sich die weiter leicht positiv.

Gold befand sich mit 0,4 Prozent im Plus bei einem Wert von 1.860 Dollar, der Euro handelte ebenso stark im Plus gegenüber dem Dollar bei 1,076 und Bitcoin und Ethereum zeigten sich unverändert. Auch hier zeigten sich nur geringe Änderungen. Der Euro wurde noch etwas stärker.

In der Viertelstunde nach den Inflationszahlen schwankten die Börsen stärker hin und her. Die große Volatilität zeigt, dass die Börse die Zahlen nicht ganz einzuschätzen weiß: Denn sie waren leicht besser als im Dezember, aber weniger gut als erwartet.

Darum ist die Inflationsrate so wichtig

Die US-Inflationsrate gilt als ein wichtiger Baustein für die zukünftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Eine hohe Inflation bedeutet, Fed-Chef Jerome Powell muss die Zinsen weiter anheben. Grundsätzlich gefallen Aktien hohe Zinsen aber nicht. Tech-Aktien, Kryptowährungen und andere Risikoassets sinken dann deutlich.



Im Gegenzug bedeutet eine geringere Inflation, dass die Fed nicht so viel Druck ausüben muss. Dennoch erwartet Börsenexperte Jens Ehrhardt, dass die Aktienmärkte bald weiter fallen.