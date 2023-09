Die Aktie von Northern Data (WKN: A0S MU8) war vergangenen Dezember unter sechs Euro gefallen, erlebte ein erstaunliches Comeback und ist nun wieder unter Druck. Zu Recht

Denn die Firma wirft mehr Fragen auf, als sie nachvollziehbare Antworten liefern kann. Das beginnt damit, dass das Unternehmen immer noch keinen Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022 vorgelegt hat. Mitte August wurde gemeldet, dass die Wirtschaftsprüfer ihre Arbeit aufgenommen haben. Eine Veröffentlichung werde im vierten Quartal erfolgen. Verlassen Sie sich nicht darauf. Das Unternehmen bezeichnet sich als Anbieter von Rechenleistungen. Mit den Rechenzentren werden etwa Kryptowährungen produziert und Kapazitäten für Hosting und Cloud-Angebote zur Verfügung gestellt. All diese Geschäfte sind nicht kompliziert zu bilanzieren. Also wo hängt es?

Was unser Experte Jörg Lang noch zu der Aktie von Northern Data schreibt, das erfahren Sie jetzt in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Nächster Energieschub

Die deutschen Hersteller müssen bei der Elektromobilität aus der Defensive kommen. Das wird nicht leicht, denn vor allem die Chinesen stehen unter Strom (S.22)

Zurück zur Vernunft

Die ökonomischen Rahmenbedingungen sind weiterhin schwierig. Doch Fehlentscheidungen werden nun korrigiert. Mutige Investoren bauen erste Positionen mit türkischen Aktien auf (S.24)

KI ist das große Ding – wenn man sie versteht

Experten des US-Anlegermagazins Barrons diskutieren über die Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz – und Firmen, die die Nase vorn haben (S.26)

Das sind die Favoriten der Versicherten

Welche Versicherungen sind bei den Kunden in Deutschland beliebt? Das zeigt die große Befragung für die Absicherung von E-Bike, Haustier, Reise und Zahnersatz (S.36)

Die unverwüstliche Geldmaschine

Vor der Premiere des neuen iPhone am Dienstagabend: Warum der größte Gewinnbringer den Kurs treibt (S.44)

€uro am Sonntag: Ihre Börsenzeitung zum Wochenende

Neuigkeiten aus Politik, Wirtschaft und Börse, ausführliche Hintergrundinformationen und exklusive Berichte - alles leicht verständlich und übersichtlich aufbereitet und damit ideal für Börsenneulinge sowie Profianleger. Mit €uro am Sonntag behalten Sie die kommende Börsenwoche stets im Blick.

Lernen Sie €uro am Sonntag jetzt kennen und lesen Sie 12 digitale Ausgaben zum Vorteilspreis von 36,00 € statt 53,88 €.

Zum Angebot