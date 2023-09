Unternehmensprofil

Die Northern Data AG entwickelt und baut globale Infrastrukturlösungen im Bereich High-Performance Computing (HPC). Abgedeckt werden u.a. die Bereiche Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz, Big Data Analytics, Crypto Mining und Game Streaming. Northern Data bietet seine HPC-Lösungen sowohl stationär in großen, hochmodernen Rechenzentren als auch in mobilen Hightech-Rechenzentren auf Containerbasis, die an jedem Standort weltweit aufgestellt werden können. Dabei kombiniert es selbstentwickelte Soft- und Hardware mit intelligenten Konzepten für eine nachhaltige Energieversorgung. In Texas befand sich im Frühjahr 2020 das derzeit größte HPC-Rechenzentrum in den USA im Bau. Entstanden ist das Unternehmen Anfang 2020 aus dem Zusammenschluss der deutschen Northern Bitcoin AG und der amerikanischen Whinstone US, Inc. Bis zur Umsetzung der Neuausrichtung Mitte Januar 2018 war die Gesellschaft unter der Firma Biosilu Healthcare AG ein spezialisiertes Unternehmen der Pharmabranche.

Offizielle Webseite: www.northerndata.de