Unternehmensprofil

Die Northern Data AG entwickelt und baut globale Infrastrukturlösungen im Bereich High-Performance Computing (HPC). Abgedeckt werden u.a. die Bereiche Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz, Big Data Analytics, Crypto Mining und Game Streaming. Northern Data bietet seine HPC-Lösungen sowohl stationär in großen, hochmodernen Rechenzentren als auch in mobilen Hightech-Rechenzentren auf Containerbasis, die an jedem Standort weltweit aufgestellt werden können. Dabei kombiniert es selbstentwickelte Soft- und Hardware mit intelligenten Konzepten für eine nachhaltige Energieversorgung. Im Oktober 2024 gab das Unternehmen bekannt, sich auf AI Solutions fokussieren zu wollen und den Verkauf des Krypto-Mining-Geschäfts zu erwägen. Entstanden ist das Unternehmen Anfang 2020 aus dem Zusammenschluss der deutschen Northern Bitcoin AG und der amerikanischen Whinstone US, Inc.

Offizielle Webseite: https://www.northerndata.de