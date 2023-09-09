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Northern Data AG

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WKN A0SMU8
ISIN DE000A0SMU87
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in )

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz () - 340.000.000,00 83.297.000,00 267.042.000,00 111.006.000,00
    Nettogewinn () - -131.000.000,00 -390.173.000,00 -127.443.000,00 -151.055.000,00
    Gewinn/Aktie - -1,66 -6,08 -2,21 -5,22
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 11,89 - - - -
    KUV 1,04 0,93 11,51 10,75 9,82

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Northern Data AG entwickelt und baut globale Infrastrukturlösungen im Bereich High-Performance Computing (HPC). Abgedeckt werden u.a. die Bereiche Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz, Big Data Analytics, Crypto Mining und Game Streaming. Northern Data bietet seine HPC-Lösungen sowohl stationär in großen, hochmodernen Rechenzentren als auch in mobilen Hightech-Rechenzentren auf Containerbasis, die an jedem Standort weltweit aufgestellt werden können. Dabei kombiniert es selbstentwickelte Soft- und Hardware mit intelligenten Konzepten für eine nachhaltige Energieversorgung. Im Oktober 2024 gab das Unternehmen bekannt, sich auf AI Solutions fokussieren zu wollen und den Verkauf des Krypto-Mining-Geschäfts zu erwägen. Entstanden ist das Unternehmen Anfang 2020 aus dem Zusammenschluss der deutschen Northern Bitcoin AG und der amerikanischen Whinstone US, Inc.

    Offizielle Webseite: https://www.northerndata.de

    Aktionärsverteilung