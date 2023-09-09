Northern Data AG
Aktuelle Nachrichten zu Northern Data AG
dpa-AFX News zu Northern Data AG
EQS-News: Northern Data AG - Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 25. August 2026 (deutsch)
EQS-News: Delisting der Aktien der Northern Data AG - Börse München legt Zeitplan fest (deutsch)
EQS-News: Vorzeitiges Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden der Northern Data AG Aroosh Thillainathan aus dem Vorstand (deutsch)
EQS-Adhoc: Northern Data Group hebt die zuvor am 9. April 2026 veröffentlichte Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an (deutsch)
EQS-Adhoc: Vorzeitiges Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden der Northern Data AG Aroosh Thillainathan aus dem Vorstand (deutsch)
Kennzahlen (in )
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz ()
|-
|340.000.000,00
|83.297.000,00
|267.042.000,00
|111.006.000,00
|Nettogewinn ()
|-
|-131.000.000,00
|-390.173.000,00
|-127.443.000,00
|-151.055.000,00
|Gewinn/Aktie
|-
|-1,66
|-6,08
|-2,21
|-5,22
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|11,89
|-
|-
|-
|-
|KUV
|1,04
|0,93
|11,51
|10,75
|9,82
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Northern Data AG entwickelt und baut globale Infrastrukturlösungen im Bereich High-Performance Computing (HPC). Abgedeckt werden u.a. die Bereiche Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz, Big Data Analytics, Crypto Mining und Game Streaming. Northern Data bietet seine HPC-Lösungen sowohl stationär in großen, hochmodernen Rechenzentren als auch in mobilen Hightech-Rechenzentren auf Containerbasis, die an jedem Standort weltweit aufgestellt werden können. Dabei kombiniert es selbstentwickelte Soft- und Hardware mit intelligenten Konzepten für eine nachhaltige Energieversorgung. Im Oktober 2024 gab das Unternehmen bekannt, sich auf AI Solutions fokussieren zu wollen und den Verkauf des Krypto-Mining-Geschäfts zu erwägen. Entstanden ist das Unternehmen Anfang 2020 aus dem Zusammenschluss der deutschen Northern Bitcoin AG und der amerikanischen Whinstone US, Inc.
Offizielle Webseite: https://www.northerndata.de