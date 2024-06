Die Comdirect bietet aktuell ein starkes Willkommenspaket für Sparer und Anleger, das unter anderem die aktuell höchsten Tagesgeld Zinsen mit deutscher Einlagensicherung enthält, ein kostenfreies Depot mit günstigen Handelskonditionen und eine Prämie in Höhe von 75 Euro. Sollten Sie hier zuschlagen?

Die Comdirect hat eine neue Aktion für alle Sparer und Anleger gestartet, die jetzt ganz besonders interessant sein könnte. Denn wer ein Depot bei der Tochter der Commerzbank eröffnet, der kann sich einige Vorteile, auch abseits des Wertpapierhandels, sichern.

Hohe Tagesgeld Zinsen, Gratis Depot und 75 Euro Prämie bei der Comdirect

So bietet die Comdirect allen Neukunden des Depots einen Bonus in Höhe von 75 Euro, wenn Sie bis 31. Juli bei dem Broker eröffnen. Damit erhalten Kunden ein kostenlos geführtes Depot für die ersten drei Jahre mit Zugang zu 77 Börsen weltweit. Außerdem sind Wertpapiersparpläne bereits ab einem Euro und bis zu null Euro Gebühren möglich. Eine Standartorder kostet zudem innerhalb der ersten zwölf Monate nur 3,90 Euro.

Hier geht es zum Angebot der Comdirect

Doch als wäre dies nicht genug, besteht für Comdirect-Neukunden noch die Möglichkeit, sich das Tagesgeld-Angebot in Kombination mit der Depoteröffnung zu sichern. So können Sie mit dem optionalen Tagesgeld PLUS-Konto 3,5 Prozent Zinsen für die ersten drei Monate nach der Eröffnung erhalten. Alle Gelder bis 100.000 Euro sind dabei von der deutschen Einlagensicherung gedeckt.

Jetzt beim Angebot der Comdirect zuschlagen?

Doch bei diesem riesigen Angebot und all diesen Vorteilen fragen sich Sparer sich zurecht: Ist das wirklich das beste Angebot?

Zumindest für die klassischen Broker muss man sagen: definitiv. Mit den Handelskonditionen, dem Zugang zu 77 Weltbörsen und den vielfältigen Sparplanmöglichkeiten ist die Comdirect nicht ohne Grund Testsieger des BÖRSE ONLINE Broker Vergleichs.

Hier geht es zum Angebot der Comdirect

Wer allerdings nicht so hohe Ansprüche an das Handelserlebnis stellt, dagegen aber Kosten sparen und noch höhere Zinsen kassieren will, der kann einmal einen Blick auf die Neobroker werfen. Insbesondere Trade Republic bietet für Kunden attraktive Konditionen. Hier geht es zum BÖRSE ONLINE Neobroker Vergleich.

Lesen Sie auch:

Ab 12.06. sinken die Zinsen bei Trade Republic – Wie viel es dann gibt und was Sparer wissen müssen

Oder:

Deutsche Bank-Aktie: Fängt die richtige Rallye jetzt erst an?