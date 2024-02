Ein deutschlandweiter Check zeigt, wie wie die Zinsen beim Tagesgeld und Sparbuch bei den einzelnen Sparkassen sind

Die Sparkassen zählen nicht gerade zu den großzügigen Zinszahlern. Das zieht sich quer über alle möglichen Zinsanlagen, wie ein großer deutschlandweiter Check von Franke-media.net ergibt. Vor allem beim Tagesgeld und den Sparbüchern sieht es zum Teil noch richtig mau aus. Es gibt immer noch zahlreiche Institute, die sogar überhaupt keine Zinsen beim Tagesgeld oder Sparbuch zahlen. Im einzelnen sind dies die unten stehenden Institute (Anmerkung: in Klammern steht, ob es sich um Tagesgeld oder Sparbuch handelt, ist keine Prozentzahl mit angegeben, liegen die Zinsen genau bei 0,00 Prozent)



in Baden Württemberg: Kreissparkasse Ostalb (Sparbuch), Kreissparkasse Reutlingen (Tagesgeld), Sparkasse Engen-Gottmadingen (Tagesgeld) , Sparkasse Heidelberg (Tagesgeld), Sparkasse Wiesental (Tagesgeld), Sparkasse Staufen-Breisach (Sparbuch 0,001 %).



In Bayern: Kreissparkasse Traunstein-Trostberg (Sparbuch 0,001%), Sparkasse Neuburg-Rain (Sparbuch 0,001%).



In Berlin/Brandenburg: Sparkasse Prignitz(Sparbuch 0,001%)



In Bremen: Weser-Elbe-Sparkasse (Tagesgeld)



In Hessen: Kreissparkasse Schlüchtern (Tagesgeld), Sparkasse Battenberg (Sparbuch), Sparkasse Werra-Meißner (Tagesgeld), Sparkasse Grebenstein (Tagesgeld 0,001%)



In Mecklenburg-Vorpommern: Müritz-Sparkasse (Sparbuch 0,001%), Sparkasse Mecklenburg-Nordwest (Sparbuch 0,001%), Sparkasse Uecker-Randow (Sparbuch 0,001%),

in Niedersachsen: Sparkasse Göttingen (Sparbuch 0,001%), Sparkasse Schaumburg (Tagesgeld 0,001%)

Hier geht es direkt zum BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich



In Nordrhein-Westfalen: Sparkasse Bad Oeynhausen-Porta Westfalica (Sparbuch 0,001%), Sparkasse Bochum (Tagesgeld), Sparkasse Geseke (Tagesgeld), Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold (Sparbuch 0,001%), Sparkasse KölnBonn (Sparbuch 0,001 %), Sparkasse Olpe-Droishagen-Wenden (Sparbuch 0,001 %), Sparkasse Siegen (Tagesgeld), Sparkasse UnnaKamen (Sparbuch 0,001%), Sparkasse Witten (Tagesgeld), Stadtsparkasse Lengerich (Tagesgeld), Sparkasse Rheine (Tagesgeld), Stadtsparkasse Wermelskirchen (Tagesgeld)

in Rheinland-Pfalz: Kreissparkasse Kusel (Sparbuch 0,001%), Sparkasse Donnersberg (Tagesgeld), Sparkasse Kaiserslautern (Sparbuch 0,001%), Sparkasse Koblenz (Sparbuch), Sparkasse Mittelmosel – Eifel Mosel Hunsrück (Sparbuch 0,001%)



Im Saarland: Sparkasse Neunkirchen (Sparbuch 0,001%)



In Thüringen: Kreissparkasse Hildburghausen (Sparbuch 0,001 %), Kreissparkasse Saale-Orla (Sparbuch 0,001%), Sparkasse Gera-Reiz (Sparbuch 0,001%), Rhön-Rennsteig-Sparkasse (Sparbuch 0,001%, Tagesgeld), Sparkasse Arnstadt-Ilmenau (Tagesgeld), Wartburg-Sparkasse (Sparbuch 0,001%)



Die durchschnittlichen Zinsen aller 317 Sparkassen mit Tagesgeld liegen laut der Untersuchung bei 0,73 Prozent pro Jahr. Den höchsten Zins bieten mit 3,00 Prozent pro Jahr die Sparkasse Harburg-Buxtehude aus Hamburg und die Sparkasse Stade-Altes Land aus Niedersachsen.

