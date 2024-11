Wolfgang Bosbach, der bekannte CDU-Politiker, erhebt schwere Vorwürfe gegen die Politik von Olaf Scholz und warnt vor einer drohenden wirtschaftlichen Krise in Deutschland. In einem exklusiven Interview fordert er dringend Reformen in der Steuer-, Renten- und Sozialpolitik, um den Wohlstand des Landes zu sichern. Mit eindringlichen Worten fordert Bosbach nach der Neuwahl klare Maßnahmen und warnt vor einem dramatischen wirtschaftlichen Abstieg.

In seinem Interview mit Börse-Online zeigt sich Wolfgang Bosbach besorgt über die aktuelle Haushalts- und Steuerpolitik der Bundesregierung. Die Neuverschuldung von mehr als 50 Milliarden Euro widerspricht seiner Ansicht nach den Zielen der sogenannten „Schuldenbremse“. Zudem sei das kein "Spar-Haushalt", wie die Ampel-Regierung gerne sage. Zudem stellt Wolfgang Bosbach klar: "Soziale Gerechtigkeit schulden wir nicht nur denen, die Sozialleistungen beziehen, sondern auch denen, die von morgens bis abends dafür arbeiten, dass diese Leistungen überhaupt finanziert werden können.“

Wirtschaftliche Abwärtsspirale: „In fünf Jahren wird Deutschland keine Unternehmen mehr haben“

Bosbach prognostiziert für die deutsche Wirtschaft eine düstere Zukunft, wenn keine grundlegenden Reformen erfolgen. Vor allem die stark steigenden Energiepreise und eine hohe Steuerlast könnten Unternehmen aus Deutschland vertreiben. Er warnt eindringlich:

„In fünf Jahren werden Sie in Deutschland kein Unternehmen mehr haben, die etwa energieintensiv arbeiten müssen. Denn die Kosten für die Energie sind einfach zu hoch. Die werden alle abwandern."



Bosbach fordert eine Rückkehr zu einer unternehmensfreundlicheren Politik, die Bürokratie abbaut und auf bezahlbare, sichere Energie setzt. Sonst werde Deutschland langfristig seine Wettbewerbsfähigkeit verlieren und in der globalen Wirtschaft an Bedeutung einbüßen.

Fazit: Handlungsbedarf für die Zukunft Deutschlands

Wolfgang Bosbachs Warnungen sind unmissverständlich: Wenn Deutschland seine wirtschaftliche und soziale Stabilität bewahren will, müssen sofortige Maßnahmen ergriffen werden. Steuererleichterungen, eine Reform des Rentensystems und eine stärkere Unterstützung für Unternehmen sind unerlässlich. Bosbach ruft die Politik dazu auf, die Weichen für die Zukunft rechtzeitig zu stellen, bevor es zu spät ist.

„Wenn man der Wirtschaft gegenüber signalisieren könnte: ‚Wir kennen eure Lage, wir verstehen eure Probleme, und jetzt ändern wir die Rahmenbedingungen so, dass wir wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren‘, dann glaube ich schon, dass es aufwärtsgehen kann.“ Doch diese Veränderung muss jetzt erfolgen – andernfalls droht ein wirtschaftlicher Niedergang.

Was Wolfgang Bosbach für die Neuwahlen fordert, welche Koalition die Union eingehen kann und warum die Lage so ernst ist, das verrät die Politik-Legende jetzt im gesamten Interview mit BÖRSE ONLINE.

