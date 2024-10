Gibt es etwa ein Geheimrezept, um reich zu werden? Ein bekannter Finanzguru verrät jetzt, womit Sie sofort aufhören sollten, um Millionär zu werden.

Wenn das Wörtchen "wenn" nicht wär', wären wir dann alle Millionär? Seit jeher träumen viele davon, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Doch es sind noch keine Millionäre vom Himmel gefallen, und nicht viele schaffen es, die magische Grenze von einer Million zu knacken.

Eine Möglichkeit, dem Traum vom Reichtum näherzukommen, ist es, den Rat von Menschen zu befolgen, die diesen Erfolg bereits erreicht haben. Einer von ihnen hat nun einen besonderen Ratschlag parat.

Damit sollten Sie sofort aufhören, wenn Sie Millionär werden wollen

Das Finanzportal "Benzinga" berichtete jüngst von einem Blogbeitrag des bekannten Finanzgurus Grant Cardone (66). Der Investor besitzt mehrere Unternehmen sowie die Private-Equity-Immobilienfirma Cardone Capital, die Vermögenswerte in Höhe von über vier Milliarden US-Dollar verwaltet. Einem breiteren Publikum wurde er unter anderem durch die Serie „Undercover Billionaire“ bekannt. In den sozialen Medien folgen ihm mittlerweile mehrere Millionen Menschen.

In einem Blogbeitrag gab Cardone einst einen ungewöhnlichen Rat, wie man Millionär werden kann: „Wenn Sie Millionär werden wollen, hören Sie mit dem 9-to-5-Job auf“, so Cardone. Laut ihm wird man mit einer 40-Stunden-Woche und einem durchschnittlichen Gehalt niemals reich. Stattdessen sollte man anfangen, „95 Stunden zu arbeiten“.

Cardone stellt sich also strikt gegen das traditionelle Arbeitsmodell: „Wer nur von neun bis fünf arbeitet, hat seine Träume aufgegeben und ist meist nur noch Zuschauer.“ Seiner Ansicht nach gebe es keinen Geldmangel, sondern lediglich „einen Mangel an Leuten, die 95 Stunden pro Woche arbeiten“. Seine Maxime lautet daher, stets hart zu arbeiten.

Auch einige allgemeine Finanzregeln sieht er kritisch: „Man kann nicht durch Sparen Millionär werden“. Er fügt hinzu: „Das können Sie, aber Sie werden 90 Jahre alt sein. Wer will das schon?“

Stattdessen fordert er dazu auf, Einkommen zu schaffen, anstatt es nur zu verwalten: „Lernen Sie, Geld zu schaffen“, sagt er und ermutigt Menschen, sich darauf zu konzentrieren, mehr zu verdienen, statt lediglich ihre Ausgaben zu senken.

Es sei erwähnt: Dieser Ratschlag ist für die meisten Menschen wohl nicht leicht umzusetzen und richtet sich vor allem an Unternehmer, da den meisten schlicht die Flexibilität für solch extreme Arbeitszeiten fehlt. Fleiß, Ehrgeiz und Ausdauer, auf die Cardone anscheinend Wert legt, sind jedoch in jedem Fall sinnvoll. Abschließend meint er: „Seien Sie der Benjamin Button in Ihrem Bereich und verdienen Sie mehr Benjamins.“

