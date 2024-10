Aktien, die vor einem Aktiensplit stehen oder ihn verkünden, haben bekanntlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, den Markt zu schlagen als der Rest der notierten Papiere an der Börse. Diese drei Titel könnten jetzt kurz vor einem Split stehen, weswegen es für Anleger jetzt an der Zeit ist, zuzuschlagen.

Wenn eine Aktie einen Aktiensplit durchführt, dann hat sie eine höhere Wahrscheinlichkeit, den Markt zu schlagen – das ist das Ergebnis mehrerer Studien. Die Gründe dafür sind allerdings nicht klar.

Teilweise wird vermutet, dass es an der höheren Attraktivität einer optisch günstigeren Aktie für Privatanleger liegt. Einige Thesen gehen dagegen dahin, es mit der Momentum-Prämie zu erklären, da die Aktien vor dem Split meist fabelhaft gelaufen sind und das häufig noch etwas weiter tun.

Das sind jetzt drei heiße Kandidaten für einen Aktiensplit

Worin auch immer der Grund liegen mag – auf Aktiensplitkandidaten zu setzen, kann ein echter Renditebooster sein, wenn es tatsächlich zum Split kommt. Diese drei Werte sind aktuell definitiv Kandidaten dafür:

Kandidat für einen Aktiensplit: Lotus Bakeries

Mit 12.000 Euro eine der teuersten Aktien überhaupt am Markt und ein heißer Kandidat für einen Aktiensplit ist Lotus Bakeries. Die Hersteller der berühmten Lotuskekse sind an der Börse ein echter Dauerläufer. In den vergangenen fünf Jahren haben Anleger mit den Papieren 325 Prozent gewonnen.

Kandidat für einen Aktiensplit: Booking.com

Für 3850 Euro kann man dagegen aktuell eine Aktie des Online-Reiseanbieters Booking.com erwerben. Das Unternehmen ist in den letzten Jahrzehnten eine echte Erfolgsstory gewesen – allein in den vergangenen fünf Jahren ging es um 110 Prozent nach oben.

Kandidat für einen Aktiensplit: MercadoLibre

Ebenfalls schon seit Langem ein Kandidat für einen Aktiensplit ist die Aktie von MercadoLibre, einem E-Commerceriesen aus Südamerika. In den vergangenen fünf Jahren ging es mit den Papieren 270 Prozent nach oben und ein Anteil an dem Unternehmen kostet aktuell um die 1.800 Euro.

Lesen Sie auch:

Jetzt noch hohe Zinsen einfrieren: Das sind die letzten Banken mit hohen Festgeld-Zinsen

Oder:

MSCI World 2.0: Dieser ETF ist sicherer und bringt mehr Rendite als das Original