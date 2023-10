4,0 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld ist weiterhin eines der besten Angebote am Markt, doch wer sie bei der C24 erhalten will, der muss schnell sein: nur noch wenige Tage können sich Anleger dieses Angebot sichern.

Als die C24 zum ersten Mal Tagesgeld-Zinsen in Höhe von 4,0 Prozent in Deutschland bot, war dies wie der Durchbruch einer Schallmauer und selbst der Bild-Zeitung reichte dies für eine Headline Meldung. Doch wer sich jetzt noch das Angebot der Bank sichern will, der muss schnell sein, denn die Aktion gilt nur noch für kurze Zeit:

Jetzt die letzte Chance auf 4,0 Prozent Tagesgeld Zinsen sichern

Denn nur Neukunden, die bis einschließlich 16. Oktober ein Konto eröffnen kommen in den Genuss der hohen Zinsen. Hier können Sie noch schnell ein Konto bei der C24 eröffnen.

Wenn Sie sich für eine Kontoeröffnung bei der Tochterbank des Vergleichsanbieters Check24 entscheiden sollten, dann erhalten Sie die Zinsen auf das Tagesgeld-Pocket (ein Unterkonto) in Höhe von 4,0 Prozent garantiert bis zum 31. Dezember 2023 und auf Einlagen bis 100.000 Euro. Nach diesem Zeitraum greift dann die variable Verzinsung, die aktuell bei 2,0 Prozent für das Konto und die jeweiligen anderen Unterkonten (Pockets) liegt.

Zusätzlich überzeugt die Bank durch die Deutsche Einlagensicherung, einen schnellen und digitalen Antragsprozess sowie den Verzicht auf jedwede Kontoführungsgebühren im Basismodell mit maximal vier Unterkonten (Pockets).

Hier geht es zum Angebot der C24

Lohnt sich das Angebot der C24 Bank?

Allerdings fragen sich Anleger nun natürlich zurecht, ob sich das Angebot der C24 Bank auch lohnt.

Tatsächlich kann das Tagesgeld der C24 Bank durchaus lukrativ sein, vor allem da es von den klassischen Tagesgeldern den höchsten Zins unter der Bedingung der Deutschen Einlagensicherung bietet. Allerdings ist die Laufzeit für die Garantie der Zinsen im Vergleich zu ausländischen Anbietern wie der TF Bank (zum Angebot geht es hier) und der Suresse Direkt Bank (zum Angebot geht es hier) relativ kurz. Anleger müssen also selbst entscheiden, ob sie entweder die längere Zinsgarantie oder die deutsche Einlagensicherung wählen.

Eine weitere Alternative mit Deutscher Einlagensicherung wäre hingegen das 4,0 Prozent Zins Angebot von Trade Republic. Zu diesem Angebot kommen Sie hier.

Sollten Sie sich aber jetzt die hohen Zinsen bei der C24 sichern wollen dann geht es hier direkt zum Angebot.

Alternativ können Sie auch einen Blick in den Börse Online Tagesgeld-Vergleich werfen, um das für sich passende Angebot zu finden.

