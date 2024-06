Ab sofort gelten neue Bedingungen bei den Zinsen bei der Sparkasse. Wen das betrifft und was Kunden der 1822direkt beim Festgeld beachten sollten.

Wie die Sparkassen-Tochter 1822direkt am heutigen Montag mitteilte, sinken die Zinsen auf dem Festgeldkonto. So schreibt die Sparkasse: "Neukunden, die ab Montag, den 03.06.2024 ein Festgeldkonto bei der 1822direkt eröffnen, erhalten eine garantierte Verzinsung von 2,80 % p.a. für 6 Monate (zuvor 3,00 %), 2,70 % p.a. für 12 Monate (zuvor 2,90 %) oder 2,60 % p.a. für 24 Monate (unverändert). Der Anlagebetrag kann zwischen 5.000 € und 1.000.000 € frei gewählt werden."

Doch was bedeutet das für die anderen Zinsen bei der Sparkasse?

Festgeld-Zinsen sinken bei der Sparkasse - Was bedeutet das?

Damit setzt sich der Reigen der Zinssenkungen fort. Zuletzt gab es bei verschiedenen Banken Senkungen der Festgeld-Zinsen. Weil in dieser Woche die Europäische Zentralbank EZB am Donnerstag über die Zinsen entscheidet und es höchstwahrscheinlich eine Senkungen um 0,25 Prozentpunkte gibt, dürften die Zinsen bei vielen Banken jetzt sinken. Sowohl was das Festgeld betrifft, aber auch das Tagesgeld. Denn der Trend bei den Zinsen scheint eindeutig: Es wird bergab gehen. Nur wie schnell und wie intensiv, dies steht noch nicht fest.

Aktuell erhalten Anleger und Sparer im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich noch attraktive Zinsen. Doch dies dürfte nicht mehr lange so sein, verrät auch ein Experte:

Was sollten Festgeld- und Tagesgeld-Kunden der Sparkasse und anderer Banken jetzt tun?

Dieses Phänomen betrifft ja nicht nur die Sparkasse. Doch die heutigen Änderungen bei der Sparkassen-Tochter 1822direkt zeigen, dass Dampf auf dem Kessel ist. So warnte auch schon Börsen-Experte Robert Halver von der Baader-Bank vor dem Zins-Schock im Juni, der auf Anleger und Sparer zukomme. Was jeder dann tun sollte, verrät er in diesem Artikel: Tagesgeld und Festgeld - Bank-Experte verrät: Zins-Schock kommt im Juni und das sollten ALLE tun

Anleger und Sparer sind jetzt gut beraten, sich auf sinkende Zinsen einzustellen. Jeder sollte jetzt nochmal seine Anlagen und die richtige Verteilung zwischen Tagesgeld, Festgeld und Aktie prüfen. Die heutige Meldung der Sparkasse zeigt, dass sich vieles verändern wird.

